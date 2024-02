Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Hunde tun uns gut, denn sie sind treu, leisten uns Gesellschaft und halten uns fit. Aber sie kosten auch Geld, brauchenPflege und Zuwendung. Bevor wir uns also einen Hund anschaffen, sollten wir uns ein paar wichtige Fragen stellen, erklärt Marco Chwalek:Sprecher: Wenn treue Hundeaugen uns anschauen, sind wir schnell versucht, selber einen Vierbeiner haben zu wollen. Aber Stopp! Bevor ein Hund in unser Leben einzieht, sollten wir nicht spontan handeln, sondern dringend über ein paar Punkte nachdenken, rät Petra Haas vom Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber":O-Ton Petra Haas: 21 sec."Ich würde mir immer die Frage stellen: Habe ich überhaupt genug Zeit und Energie? Der Hund ist ständig bei mir. Ich muss täglich raus, den Hund erziehen und auch Verantwortung für sein Verhalten übernehmen. Nicht jeder Hund gehorcht gleich und gut. Für Menschen mit gesundheitlichen Problemen kann ein Hund - gerade weil er so viel Arbeit macht- dadurch sehr anstrengend sein."Sprecher: Das bedeutet, dass wir auch über die Größe des Hundes nachdenken sollten. Welche Rasse eignet sich denn für wen?O-Ton Petra Haas: 22 sec."Ich würde bei anderen Hundehalterinnen und -haltern nachfragen, mit welchen Hunderassen sie gute Erfahrung gemacht haben. Entscheidend sind die Größe des Hundes, sein Bewegungsdrang und sein Alter. Das alles sollte zu Frauchen oder Herrchen passen. Welpen sind so süß, aber sie können anstrengend sein wie ein Kleinkind. Darum sind ältere Tiere für Senioren oft besser geeignet."Sprecher: Und auch den finanziellen Aspekt sollten wir nicht außer Acht lassen. Was für Ausgaben kommen auf uns zu?O-Ton Petra Haas: 22 sec."Zum einen die Kosten für die Erstausstattung. Ich brauche ein Halsband, eine Leine, ein Hundebett, eine Futter- und Wasserschale, Pflegeutensilien, Spielzeug, vielleicht auch eine Transportbox fürs Auto. Dazu kommen Ausgaben für Hundefutter, die Hundesteuer, die Kosten für die Haftpflicht- und Krankenversicherung. Gerade die Ausgaben für einen Tierarzt können sehr hoch sein."Abmoderation: Wer von uns zur Miete wohnt, sollte vor der Anschaffung des Hundes Vermieterin oder Vermieter um Erlaubnis fragen, rät der "Senioren Ratgeber."Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unterwww.senioren-ratgeber.dePressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5719352