Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Rekordjahr für Knorr-Bremse: Umsatz, Auftragseingang und -bestand auf historischem Hoch, Turnaround gelungen, EBIT-Marge gestiegen



Rekordjahr für Knorr-Bremse: Umsatz, Auftragseingang und -bestand auf historischem Hoch, Turnaround gelungen, EBIT-Marge gestiegen Guidance 2023 voll erfüllt

Stärkster Umsatz in Unternehmensgeschichte: Umsatzanstieg um 10,9 % auf rund 7,9 Mrd. EUR dank starker Nachfrage

Auftragseingang auf neuem Höchststand von 8,3 Mrd. EUR

Auftragsbestand in Höhe von 7,1 Mrd. EUR sichert Entwicklung in 2024 ab

Positive Entwicklung auch bei der operativen EBIT-Marge von 11,3 %

(Vorjahr: 11,1 %)

Starkes Free-Cashflow-Niveau von 553 Mio. EUR

"BOOST 2026"-Programm: Portfolio-Bereinigung erfolgreich gestartet; Kostendisziplin und strategische Ausrichtung bleiben Top-Prioritäten

Guidance für 2024: Umsatz 7,7 Mrd. EUR bis 8,0 Mrd. EUR, operative EBIT-Marge zwischen 11,5 % und 12,5 % und Free Cashflow zwischen 550 Mio. EUR und 650 Mio. EUR München, 22. Februar 2024 - Auch in einem anspruchsvolleren wirtschaftlichen Umfeld wie im vergangenen Jahr beweist Knorr-Bremse Widerstandsfähigkeit und Leistungsstärke: Umsatz, Auftragseingang und Auftragsbestand stiegen weiter an und erreichten neue Spitzenwerte. Der Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und führende Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge hat heute in München seine vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 präsentiert. Marc Llistosella, Vorstandsvorsitzender der Knorr-Bremse AG: "Wir haben allen Grund, stolz zu sein: Unser sehr gutes Ergebnis für 2023 ist Ausdruck der Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neue Rekordmarken bei wichtigen Finanzkennzahlen sowie erfolgreiche Markteinführungen und Produktentwicklungen motivieren uns auch für die kommenden Herausforderungen, denn Knorr-Bremse ist hervorragend aufgestellt. Mit unserem Strategie-Programm ‚BOOST 2026' stärken wir unser Unternehmen für die Zukunft: Wir treiben Maßnahmen wie die notwendige Portfolio-Optimierung oder das Fix-it-Programm konsequent voran, achten streng auf unsere Kostendisziplin und behalten auch die Entwicklung unserer Mitarbeiterzahlen stets im Blick." Frank Markus Weber, Finanzvorstand der Knorr-Bremse AG: "Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer finanziellen Kennzahlen im Geschäftsjahr 2023. Uns ist es gelungen, den inflationär bedingten Kostenanstieg in Höhe von knapp 300 Mio. EUR vollständig zu kompensieren. Unsere diszipliniert durchgeführten Kostenmaßnahmen, die erfolgreich abgeschlossenen Preisverhandlungen sowie unser weiter optimiertes Vorrats- und Forderungsmanagement trugen zur Verbesserung der Profitabilität und zu einem sehr guten Free Cashflow bei. Unsere grundsolide Bilanz versetzt uns in die Lage, den vielfältigen makroökonomischen Herausforderungen zu begegnen, und gleichzeitig verfügen wir über ein gutes Maß an finanzieller Flexibilität, um Chancen zu nutzen. Die geringe Nettoverschuldung und unsere liquiden Mittel von rund 1,4 Mrd. EUR unterstreichen das solide Fundament unseres Unternehmens." Profitabilität gesteigert Im Geschäftsjahr 2023 befand sich die Weltwirtschaft weiter unter Druck - in vielen Regionen ging die Inflation nur langsam zurück. Außerdem belasteten die negativen Auswirkungen des russischen Kriegs gegen die Ukraine weiterhin die globalen Märkte. Knorr-Bremse konnte den Konzernumsatz durch die anhaltend gute Kundennachfrage um 10,9 % auf 7.925,6 Mio. EUR (Vorjahr: 7.149,7 Mio. EUR) steigern. Zu dieser guten Entwicklung trugen beide Divisionen in gleichem Maße bei. Insbesondere durch das divisionsübergreifende Ergebnisoptimierungsprogramm PCPP (Profit & Cash Protection Program) konnte auch die Profitabilität verbessert werden: Die operative EBIT-Marge erreichte einen Wert von 11,3 % (Vorjahr: 11,1 %), das operative EBIT lag bei 893,1 Mio. EUR (Vorjahr: 794,6 Mio. EUR). Der auf 553,1 Mio. EUR gestiegene Free Cashflow (Vorjahr: 219,3 Mio. EUR) belegt ebenfalls die positiven Effekte der aktiven Gegenmaßnahmen. Dank eines starken zweiten Halbjahres und insbesondere eines bemerkenswerten vierten Quartals erreichte die Cash Conversion Rate 93 % und liegt damit leicht über dem angestrebten Zielbereich von 80 bis 90 %. Neue Rekordwerte bei Auftragseingang und -bestand Knorr-Bremse verzeichnete auch im abgelaufenen Geschäftsjahr eine hohe Kundennachfrage. Mit 8.252,2 Mio. EUR (Vorjahr: 8.114,1 Mio. EUR) liegt der Auftragseingang um rund 1,7 % über dem Vorjahr. Der Auftragsbestand in Höhe von rund 7.082,3 Mio. EUR zum 31.12.2023 verzeichnete im Jahresvergleich ein Plus von 2,5 % (Vorjahr: 6.907,5 Mio. EUR) und befand sich damit zum Jahresende auf einem neuen Allzeithoch. Division Systeme für Schienenfahrzeuge (RVS) mit starker Umsatzentwicklung Die Nachfrage im Schienenfahrzeugmarkt zeigte sich in allen Regionen solide. Insbesondere die Entwicklung in Europa und Nordamerika verlief zufriedenstellend, und die wieder steigenden Passagierzahlen in China wirkten sich unterstützend aus. Im Geschäftsjahr 2023 konnte die Division RVS ihren Umsatz um 10,2 % gegenüber 2022 auf 3.747,5 Mio. EUR steigern (Vorjahr: 3.401,9 Mio. EUR). Die operative EBIT-Marge erreichte aufgrund von Skaleneffekten, eingeleiteten Effizienzmaßnahmen, Preismaßnahmen auf der Kundenseite sowie einem verbesserten Nachmarktanteil 14,3 % (Vorjahr: 14,9 %). Beim Auftragseingang verzeichnete die Division mit 4.042,5 Mio. EUR einen leichten Rückgang um 2,9 % (Vorjahr: 4.161,9 Mio. EUR). Der Auftragsbestand lag zum 31.12.2023 mit 5.132,3 Mio. EUR (Vorjahr: 4.918,9 Mio. EUR) im Plus. Division Systeme für Nutzfahrzeuge (CVS) mit deutlicher Umsatzsteigerung und Auftragsbestand auf Rekordniveau Die Nachfrage im globalen Nutzfahrzeugmarkt zeigte sich im abgelaufenen Jahr auf einem guten Niveau. Die Lkw-Produktionsraten in Europa und Nordamerika entwickelten sich im Jahresvergleich positiv, während China einen Anstieg um mehr als 50 % auswies. Mit einer beträchtlichen Umsatzsteigerung um 11,5 % auf 4.180,2 Mio. EUR (Vorjahr: 3.750,0 Mio. EUR) hat die Division auch im Geschäftsjahr 2023 ein starkes Ergebnis erzielt. Die Profitabilität der Division entwickelte sich mit einer operativen EBIT-Marge von 10,0 % überaus positiv (Vorjahr: 9,0 %). Der Auftragseingang stieg um 6,5 % auf 4.212,2 Mio. EUR (Vorjahr: 3.954,3 Mio. EUR). Der Auftragsbestand betrug zum Jahresende 1.951,7 Mio. EUR (Vorjahr: 1.989,8 Mio. EUR). BOOST-Strategie: Portfolio-Bereinigung erfolgreich gestartet Knorr-Bremse hat mit "BOOST 2026" (Knorr-Bremse Operational Optimization Strategy and Transformation) eine Reihe an strategischen Initiativen und Maßnahmen gestartet, um über die kommenden Jahre nachhaltiges und profitables Wachstum zu sichern. Dazu zählt auch die laufende Überprüfung des Geschäftsportfolios auf Performance und Strategie-Fit. Im Rahmen dieses Prozesses hat Knorr-Bremse die zur Division Systeme für Schienenfahrzeuge gehörende Unternehmenseinheit Kiepe Electric mit Hauptsitz in Düsseldorf an Heramba veräußert. Der Abschluss der Transaktion erfolgte mit dem Closing Ende Januar 2024. Nachhaltige Unternehmensstrategie: Klimaschutzziele erweitert Ratingagenturen wie CDP, ISS ESG, Sustainalytics und S&P Global erkennen die weitere Stärkung der ESG-Organisation, die fortlaufende Implementierung von Klimaschutzvorhaben sowie die stetige Verankerung von Nachhaltigkeit in Entscheidungsprozesse bei Knorr-Bremse im abgelaufenen Geschäftsjahr mit deutlich verbesserten Bewertungen an. Im Bereich Klimaschutz hat sich Knorr-Bremse zum langfristigen Ziel der Netto-Null-Emissionen (Scope 1-3) bis 2050 bekannt. Zudem wurden 2023 erweiterte, von der Science Based Target Initiative (SBTi) validierte Klimaziele [1] festgelegt, die neben den eigenen Produktionsemissionen (Scope 1 und 2) auch die wesentlichen Emissionen aus Lieferkette und Produktnutzung (Scope 3) umfassen. Ausblick für 2024 Unter der Annahme stabiler Wechselkurse sowie im Wesentlichen stabiler geopolitischer und makro-ökonomischer Rahmenbedingungen erwartet das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz zwischen 7.700 Mio. EUR und 8.000 Mio. EUR (ohne Umsatz Kiepe Electric), eine operative EBIT-Marge von 11,5 % bis 12,5 % sowie einen Free Cashflow zwischen 550 Mio. EUR und 650 Mio. EUR. Die aufgeführten Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Der vollständige Jahresabschluss und der Geschäftsbericht werden am 21. März 2024 auf der Website www.knorr-bremse.com veröffentlicht. Eine Videoaufzeichnung der Jahrespressekonferenz mit dem Vorstandsvorsitzenden Marc Llistosella und Finanzvorstand Frank Markus Weber zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 wird auf unserer Website unter Newsroom Knorr-Bremse zur Verfügung gestellt. Ein Webcast für Investoren mit dem Vorstandsvorsitzenden Marc Llistosella und Finanzvorstand Frank Markus Weber zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 findet heute um 13:00 Uhr (MEZ) statt. Die Präsentationen sind auf unserer Website unter www.knorr-bremse.com verfügbar.

Konzern-Kennzahlen der Knorr-Bremse Gruppe: Gruppe: Gesamtjahr 4. Quartal 2023 2022 2023 2022 Mio. EUR Mio. EUR ? Mio. EUR Mio. EUR ? Auftragseingang 8.252,2 8.114,1 +1,7 % 2.036,1 2.197,3 -7,3 % Auftragsbestand (31.12.) 7.082,3 6.907,5 +2,5 % 7.082,3 6.907,5 +2,5 % Umsatz 7.925,6 7.149,7 +10,9 % 2.069,4 1.951,7 +6,0 % EBITDA 1.221,0 1.045,6 +16,8 % 341,2 278,2 +22,7 % EBITDA-Marge 15,4 % 14,6 % +80 bp 16,5 % 14,3 % +220 bp Operative EBITDA-Marge 15,5 % 15,4 % +10 bp 16,6 % 15,8 % +80 bp EBIT 869,9 721,3 +20,6 % 247,9 178,1 +39,2 % EBIT-Marge 11,0 % 10,1 % +90 bp 12,0 % 9,1 % +290 bp bp Operative EBIT-Marge 11,3 % 11,1 % +20 bp 12,3 % 11,6 % +70 bp Free Cashflow 553,1 219,3 +152,2 % 488,2 448,4 +8,9 % Investitionen

(vor IFRS 16 & Akquisitionen) 369,8 352,1 +5,0 % 147,7 125,7 +17,5 % F&E in % des Umsatzes 6,9 % 6,5 % +40 bp 7,8 % 6,0 % +180 bp Ergebnis nach Steuern 596,2 506,3 +17,8 % 198,0 121,4 +63,1 % Ergebnis je Aktie (in EUR) 3,47 3,03 +14,5 % 1,17 0,70 +67,1 % Mitarbeitende (31.12.; HC) 33.319 31.599 +5,4 %

Divisionen: Gesamtjahr 4. Quartal 2023 2022 2023 2022 Mio. EUR Mio. EUR ? Mio. EUR Mio. EUR ? RVS Auftragseingang 4.042,5 4.161,9 -2,9 % 998,4 1.156,5 -13,7 % Umsatz 3.747,5 3.401,9 +10,2 % 1.002,0 949,1 +5,6 % EBITDA 680,4 589,5 +15,4 % 184,1 142,5 +29,2 % EBITDA-Marge 18,2 % 17,3 % +90 bp 18,4 % 15,0 % +340 bp Operative EBITDA-Marge 18,1 % 18,8 % -70 bp 18,6 % 17,6 % +100 bp EBIT 531,9 453,8 +17,2 % 146,4 105,1 +39,3 % EBIT-Marge 14,2 % 13,3 % +90 bp 14,6 % 11,1 % +350 bp Operative EBIT-Marge 14,3 % 14,9 % -60 bp 14,8 % 14,1 % +70 bp CVS Auftragseingang 4.212,2 3.954,3 +6,5 % 1.038,6 1.041,1 -0,2 % Umsatz 4.180,2 3.750,0 +11,5 % 1.067,9 1.003,2 +6,4 % EBITDA 571,3 481,0 +18,8 % 161,1 136,4 +18,1 % EBITDA-Marge 13,7 % 12,8 % +90 bp 15,1 % 13,6 % +150 bp Operative EBITDA-Marge 14,0 % 13,0 % +100 bp 15,2 % 14,1 % +110 bp EBIT 398,0 318,2 +25,1 % 112,8 81,0 +39,3 % EBIT-Marge 9,5 % 8,5 % +100 bp 10,6 % 8,1 % +250 bp Operative EBIT-Marge 10,0 % 9,0 % +100 bp 11,0 % 10,1 % +90 b

Über Knorr-Bremse Knorr-Bremse (ISIN: DE000KBX1006, Tickersymbol: KBX) ist Weltmarkt- und Technologieführer für Bremssysteme und weitere Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge. Die Produkte von Knorr-Bremse leisten einen maßgeblichen Beitrag zu mehr Sicherheit und Energieeffizienz auf Schienen und Straßen in der ganzen Welt. 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an über 100 Standorten in rund 30 Ländern entwickeln und produzieren innovative Lösungen und Services, die höchste technologische Standards erfüllen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Knorr-Bremse in seinen beiden Geschäftsdivisionen weltweit einen Umsatz von rund 7,9 Mrd. EUR. Seit fast 120 Jahren treibt das Unternehmen als Innovator in seinen Branchen Entwicklungen in den Mobilitäts- und Transporttechnologien voran und hat einen Vorsprung im Bereich der vernetzten Systemlösungen. Knorr-Bremse ist einer der erfolgreichsten deutschen Industriekonzerne und profitiert von den wichtigen globalen Megatrends: Urbanisierung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Veröffentlichung wurde von der Knorr-Bremse AG selbstständig erstellt und kann zukunftsgerichtete Aussagen zu wichtigen Themen wie Strategie, zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, Marktpositionen und Produktentwicklungen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind - wie jedes unternehmerische Handeln in einem globalen Umfeld - stets mit Unsicherheit verbunden. Sie unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die in Veröffentlichungen der Knorr-Bremse AG beschrieben werden, sich aber nicht auf diese beschränken. Sollten sich eine(s) oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder andere Faktoren realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen der Knorr-Bremse AG wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die als zukunftsgerichtete Aussagen formuliert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "ausgehen", "rechnen mit", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Die Knorr-Bremse AG übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen ständig zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren. Diese Veröffentlichung kann - in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte - ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können, enthalten. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Knorr-Bremse sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Die Ermittlung der alternativen Leistungskennzahlen kann auch bei gleicher oder ähnlicher Bezeichnung von Unternehmen zu Unternehmen abweichen. [1] Die Knorr-Bremse AG verpflichtet sich, die absoluten THG-Emissionen nach Scope 1 und 2, ausgehend vom Basisjahr 2018, bis 2030 um 75 % zu reduzieren. Die Knorr-Bremse AG verpflichtet sich außerdem, die absoluten Scope-3-THG-Emissionen aus eingekauften Gütern und Dienstleistungen, vorgelagertem Transport und Vertrieb sowie der Nutzung verkaufter Produkte bis 2030 um 25 % gegenüber dem Basisjahr 2021 zu reduzieren.



