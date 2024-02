DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen.

TAGESTHEMA

Die fortdauernd hohe Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen hat Nvidia auch im vierten Quartal einen kräftigen Umsatzschub beschert. Die Erlöse übertrafen die Erwartungen der Analysten. Auch lag der Umsatzausblick für das laufende Quartal über den Prognosen der Wall Street. Die Aktie, die seit Jahresbeginn um fast 40 Prozent zugelegt hat, kletterte im nachbörslichen Handel um 9,1 Prozent. Das Unternehmen vermeldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens lediglich mit 20,4 Milliarden Dollar gerechnet. Das Unternehmen hatte 20 Milliarden in Aussicht gestellt. Der Nettogewinn lag bei 12,29 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,41 Milliarden Dollar im Vorjahr. Im Gaming-Segment, lange das größte des Konzerns, wurde ein Umsatz von 2,9 Milliarden Dollar erzielt. Damit blieb er gegenüber dem Vorquartal zwar unverändert, legte allerdings im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent zu. Laut Finanzvorständin Colette Kress spiegeln die Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Verkäufe an Partner wider, die auf eine Normalisierung der Lagerbestände und die steigende Nachfrage zurückzuführen seien. Sie wies auch darauf hin, dass sich die Einführung bestimmter Grafikprozessoren ebenfalls positiv ausgewirkt habe. Nvidia entwickelt Chips für Spieleanwendungen auf PCs, zudem werden die Halbleiter in der Spielkonsole Switch von Nintendo verbaut. Das Unternehmen prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz von rund 24 Milliarden Dollar und liegt damit über den Factset-Erwartungen der Wall Street.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 216.000 zuvor: 212.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,7 zuvor: 52,5 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,7 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +4,8% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 5.034,75 +0,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 17.800,75 +1,5% Nikkei-225 39.098,68 +2,2% Hang-Seng-Index 16.603,20 +0,6% Kospi 2.664,03 +0,4% Shanghai-Composite 2.973,34 +0,8% S&P/ASX 200 7.611,20 +0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Donnerstag positive Vorzeichen. Angeführt werden die Märkte der Region von der Tokioter Börse. Dort ist der Nikkei-225-Index erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 39.000 Punkten gestiegen. Das bisherige Rekordhoch hatte er im Dezember 1989 markiert. Zur guten Stimmung tragen die Geschäftszahlen von Nvidia bei, die der US-Entwickler von Grafikprozessoren nachbörslich in den USA vorlegte und die die hochgesteckten Erwartungen noch übertrafen. Halbleiterwerte sind daraufhin in der ganzen Region gesucht. Das ebenfalls am Vortag veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung verpufft derweil, weil es lediglich die mittlerweile vorherrschende Meinung bestätigte, dass sich die US-Notenbank mit ihrer ersten Zinssenkung noch etwas länger Zeit lassen wird. Die Halbleiterwerte Renesas und Advantest gewinnen in Tokio 5,1 bzw 6,5 Prozent. Die Börse in Taipeh hat im Verlauf ebenfalls ein neues Hoch erreicht, befeuert vom Indexschwergewicht TSMC. Der Kurs des Halbleiterherstellers stieg zeitweise um gut 2 Prozent und notiert aktuell 1 Prozent höher. In Schanghai verteuern sich im Halbleitersektor Cambricon Technologies um gut 11 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legt um 0,6 Prozent zu. HSBC (-1,3%) leiden weiter unter den enttäuschenden Geschäftszahlen, die das Unternehmen am Mittwoch veröffentlicht hatte. Die Börse in Seoul zeigt sich unbeeindruckt davon, dass die südkoreanische Notenbank den Leitzins unverändert bei 3,5 Prozent belassen hat. Dies war mehrheitlich so erwartet worden. Auch hier sind Chipwerte gesucht. SK Hynix steigen um 4,3 und Hanmi Semiconductor um 5,3 Prozent. Das Schwergewicht Samsung Electronics (-0,1%) macht allerdings eine Ausnahme und bremst damit den Kospi. LG Energy Solution gewinnen 0,5 Prozent, nachdem das Unternehmen einen auf fünf Jahre angelegten Vertrag zur Lieferung von Kathoden mit der chinesischen Changzhou Liyuan New Energy Technology abgeschlossen hat.

US-NACHBÖRSE

Die Nvidia-Aktie hat am Mittwoch mit einem Kurssprung von 9,1 Prozent auf die Zahlen und den Ausblick des Entwicklers von Grafikprozessoren und Chipsätzen reagiert (siehe Tagesthema). Unter den Aktien der Wettbewerber stiegen Intel um 1,5 Prozent und Advanced Micro Devices um 4,1 Prozent.

Rivian stürzten dagegen um 15,3 Prozent ab, nachdem der Verlust im vierten Quartal höher als erwartet ausgefallen war. Der Hersteller von Elektroautos rechnet für dieses Jahr mit einer Stagnation der Produktion auf Vorjahresniveau und wird 10 Prozent der Mitarbeiter entlassen. Für Lucid Group ging es um 8,4 Prozent nach unten. Bei einem rückläufigen Umsatz war der Elektrofahrzeughersteller im vierten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 38.612,24 +0,1% 48,44 +2,5% S&P-500 4.981,80 +0,1% 6,29 +4,4% Nasdaq-Comp. 15.580,87 -0,3% -49,91 +3,8% Nasdaq-100 17.478,91 -0,4% -67,19 +3,9% Mittwoch Dienstag Umsatz NYSE (Aktien) 895 Mio 975 Mio Gewinner 1.423 1.147 Verlierer 1.391 1.685 Unverändert 91 77

Uneinheitlich - Nach dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung rutschten die Indizes zwischenzeitlich deutlicher ins Minus, holten die Abgaben aber gegen Handelsende wieder vollständig auf. Das Protokoll bestätigte die Erwartung, dass sich die Fed mit einer ersten Zinssenkung noch Zeit lassen dürfte. Im Vorfeld der Zahlen gab der Nvidia-Kurs um weitere 2,8 Prozent nach. Amazon legten um 0,9 Prozent zu mit der Neuigkeit, dass die Aktie zum Handelsbeginn am Montag in den Dow-Jones-Index aufgenommen wird. Platz machen muss Walgreens Boots Alliance (-2,5%). Für herbe Enttäuschung sorgten die Zahlen und der Ausblick von Palo Alto Networks. Die Aktie des IT-Sicherheitsspezialisten stürzte um 28,4 Prozent ab.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,68 +6,5 4,61 25,9 5 Jahre 4,30 +4,5 4,25 29,9 7 Jahre 4,33 +4,7 4,28 36,1 10 Jahre 4,32 +4,2 4,28 44,1 30 Jahre 4,48 +3,2 4,45 51,4

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse. Eine negative Reaktion auf das Fed-Protokoll blieb weitgehend aus, zumal dessen Inhlat letztlich kein neues Störfeuer für die bereits nach hinten geschraubten Zinserwartungen gebracht hatte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:01 Uhr % YTD EUR/USD 1,0837 +0,2% 1,0820 1,0811 -1,9% EUR/JPY 162,79 +0,1% 162,65 162,33 +4,6% EUR/GBP 0,8569 +0,1% 0,8561 0,8562 -1,2% GBP/USD 1,2647 +0,1% 1,2637 1,2627 -0,7% USD/JPY 150,22 -0,1% 150,32 150,15 +6,6% USD/KRW 1.328,69 -0,4% 1.334,62 1.334,70 +2,4% USD/CNY 7,0958 -0,1% 7,1053 7,1871 -0,1% USD/CNH 7,1961 -0,1% 7,1998 7,1942 +1,0% USD/HKD 7,8221 +0,0% 7,8208 7,8203 +0,1% AUD/USD 0,6567 +0,3% 0,6550 0,6563 -3,5% NZD/USD 0,6201 +0,4% 0,6179 0,6191 -1,9% Bitcoin BTC/USD 51.609,77 +0,2% 51.527,62 51.604,28 +18,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar reagierte wie die Renditen am Anleihemarkt kaum auf die Bekanntgabe des Fed-Protokolls. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Dass die US-Notenbank sich mit einer Zinssenkung noch Zeit lassen werde, sei keine Überraschung, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,17 77,91 +0,3% +0,26 +8,0% Brent/ICE 83,29 83,03 +0,3% +0,26 +8,3%

Um bis zu 1,3 Prozent nach oben ging es für die Ölpreise, ohne dass es fundamental neue Nachrichten gab.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.030,09 2.026,15 +0,2% +3,94 -1,6% Silber (Spot) 22,97 22,85 +0,5% +0,12 -3,4% Platin (Spot) 890,90 885,50 +0,6% +5,40 -10,2% Kupfer-Future 3,89 3,88 +0,1% +0,00 -0,3%

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

FED-PROTOKOLL

Bei der Sitzung der US-Notenbank am 30. und 31. Januar haben mehrere Währungshüter ihre Sorge über zu schnelle Zinssenkungen zum Ausdruck gebracht. "Die meisten Teilnehmer wiesen auf die Risiken hin, die Geldpolitik zu schnell zu lockern", heißt es in dem Protokoll der Sitzung. Nur zwei Vertreter wiesen auf die Risiken hin, die mit einer zu langen Beibehaltung einer übermäßig restriktiven Politik einhergingen.

BOEING

Der Leiter des Werks, in dem das Flugzeug von Alaska Airlines gebaut wurde, das im vergangenen Monat während des Fluges eine Tür verloren hatte, verlässt das Unternehmen im Rahmen einer umfassenden Umstrukturierung der Führungsebene. Ed Clark, General Manager des 737-Programms und des Werks in Renton, wird von Katie Ringgold abgelöst, die bislang für die Auslieferung von 737-Maschinen an Kunden zuständig ist.

CHORD ENERGY / ENERPLUS

Die beiden Öl- und Gasproduzenten wollen sich in einem 11-Milliarden-Dollar-Deal zusammenschließen. Wie die Unternehmen mitteilten, soll die Transaktion zu 90 Prozent in Aktien und zu 10 Prozent in bar abgewickelt werden. Die Chord-Aktionäre würden etwa zwei Drittel des fusionierten Unternehmens kontrollieren, während die Enerplus-Aktionäre den Rest kontrollieren würden.

LENOVO

hat zum ersten Mal seit 2022 wieder einen Umsatzanstieg verzeichnet und damit eine Serie von fünf Quartalen mit Rückgängen beendet, in denen der weltgrößte PC-Hersteller mit einem Rückgang der Nachfrage nach Personal Computern kämpfte. Der Umsatz der Monate Oktober bis Dezember stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent auf 15,72 Milliarden US-Dollar.

