MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen. In Russland ruht der Börsenhandel wegen des Tags des Verteidigers des Vaterlands.

TAGESTHEMA I

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen hat Nvidia auch im vierten Quartal einen kräftigen Umsatzschub beschert. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 22,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens lediglich mit 20,4 Milliarden Dollar gerechnet, Nvidia selbst mit 20 Milliarden. Der Nettogewinn legte auf 12,29 Milliarden zu, verglichen mit 1,41 Milliarden im Vorjahr. Nvidia prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz von rund 24 Milliarden Dollar und liegt damit über den Factset-Erwartungen der Wall Street. Nachbörslich machte die Nvidia-Aktie einen Satz um 9 Prozent nach oben.

TAGESTHEMA II

Der Triebwerkshersteller MTU kappt seine Dividende und verweist auf hohe finanzielle Belastungen in Zusammenhang mit dem Triebwerks-Inspektionsprogramm und Investitionen, die den Cashflow stark belasten. Vorgeschlagen wird eine Dividende von 2,00 (Vorjahr: 3,20) Euro je Aktie. Analysten hatten im Konsens zuletzt mit einer Erhöhung auf über 4 Euro gerechnet. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostiziert MTU derweil Wachstum in allen Marktsegmenten. "Die genannten Faktoren führen nach heutiger Einschätzung zu hohen Cashflow-Belastungen und schränken damit die Möglichkeit zur Zahlung von Dividenden auf dem bisherigen Niveau in den Jahren 2024 bis 2026 ein", teilte MTU mit. Das Ziel, die Ausschüttungsquoten kontinuierlich zu steigern und dabei 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns auszuschütten, setzt MTU für die betroffenen drei Geschäftsjahre aus. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte MTU einen Umsatz zwischen 7,3 und 7,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Für 2023 wurden 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro prognostizoert. Die bereinigte EBIT-Marge soll bei über 12 Prozent liegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MERCEDES-BENZ (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Renditen in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Umsatz 39.072 -5% 12 41.003 EBIT 4.101 -24% 12 5.411 EBIT bereinigt 3.999 -21% 9 5.071 Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.791 -30% 12 3.981 Ergebnis je Aktie unverwässert 2,79 -25% 7 3,72 Umsatz Cars 28.213 -8% 10 30.557 EBIT bereinigt Cars 2.961 -28% 8 4.088 bereinigte Umsatzrendite Cars 10,5 -- -- 13,4 Umsatz Vans 5.504 +8% 10 5.114 EBIT bereinigt Vans 736 +47% 8 501 bereinigte Umsatzrendite Vans 13,4 -- -- 9,8 Umsatz Mobility 6.586 -4% 10 6.858 EBIT bereinigt Mobility 347 -30% 9 494

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23 ggVj Zahl 4Q22 Umsatzerlöse 7.132 +1% 4 7.096 Ergebnis vor Steuern operativ 190 +1% 4 187 Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 135 -4% 4 141 Ergebnis nach Steuern/Dritten 254 +101% 4 126

Weitere Termine:

06:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Cliq Digital AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Wintershall Dea AG, Jahresergebnis

07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, ausführliches Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

08:05 FR/Engie SA, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

11:00 DE/Douglas GmbH, Analystenkonferenz

15:00 DE/Hochtief AG, Bilanzpressekonferenz

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrandt: 1,20 EUR Astrazeneca: 1,56 GBP GSK: 0,16 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 45,5 zuvor: 45,4 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,6 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 43,8 zuvor: 43,1 - DE 09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,0 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 46,2 zuvor: 45,5 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 48,8 zuvor: 48,4 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,1 zuvor: 46,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,5 zuvor: 47,9 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,3 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 47,5 zuvor: 47,0 - GB 11:00 Verbraucherpreise Januar Eurozone PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj Vorabschätzung: -0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj Vorabschätzung: -0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj - US 14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 216.000 zuvor: 212.000 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 52,7 zuvor: 52,5 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Februar PROGNOSE: 51,0 zuvor: 50,7 16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar PROGNOSE: +4,8% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 17.264,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 5.035,50 +0,8% E-Mini-Future Nsdq-100 17.805,75 +1,5% Nikkei-225 39.098,68 +2,2% Schanghai-Composite 2.973,62 +0,8% Hang-Seng-Index 16.606,31 +0,6% +/- Ticks Bund -Future 132,45 +9 Mittwoch: INDEX Schluss +/- DAX 17.118,12 +0,3% DAX-Future 17.202,00 +0,4% XDAX 17.158,89 +0,5% MDAX 25.714,20 -0,2% TecDAX 3.339,51 -0,6% EuroStoxx50 4.775,31 +0,3% Stoxx50 4.252,25 -0,4% Dow-Jones 38.612,24 +0,1% S&P-500-Index 4.981,80 +0,1% Nasdaq-Comp. 15.580,87 -0,3% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,36 -74

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nvidia löst voraussichtlich dem DAX die Konsolidierungsfesseln: Vorbörslich wird der deutsche Leitindex erstmals über der Marke von 17.200 Punkten indiziert. Ob sich das Ende der Konsolidierung bereits als nachhaltig herausstellt, muss sich in der Sitzung herausstellen. Der Nikkei-Index in Tokio ist am Berichtstag bereits auf neue Rekordstände gestiegen. Nvidia hat bei den mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen geschlagen.

Rückblick: Etwas fester - Positive Nachrichten von der Bilanzsaison bewegten vielfach Einzelwerte stärker. Gegen die Tendenz verlor die Börse in London 0,7 Prozent. Das war zu einem großen Teil der Kursschwäche von HSBC (-8,4%) nach Vorlage schwacher Zahlen geschuldet, der Sektor der Banken im Stoxx-Universum verlor 1,1 Prozent. Rio Tinto (-1,5%) verbuchte wegen gesunkener Aluminium- und Kupferpreise einen Rückgang des Jahresgewinns um 19 Prozent und kürzte die Dividende.Das operative Ergebnis von Wienerberger (-0,6%) lag laut den Raiffeisen-Analysten im Rahmen der Erwartung, trotz einer schwächeren Umsatzentwicklung. Der Ausblick des Ziegelherstellers überzeuge aber nicht. Für Edenred ging es um 11,5 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf einen Bericht in Ilsole24ore verwiesen, demzufolge bei Edenred Italia nach Betrug und Ordnungswidrigkeiten 20 Millionen Euro beschlagnahmt wurden.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Fresenius schlossen nach anfänglich deutlichen Gewinnen nur noch 0,6 Prozent fester. Operativ sei das Gesundheitsunternehmen wieder auf Kurs, hieß es zu den Geschäftszahlen. Bei Siemens Healthineers (-2,9%) belastete laut Händlern der Ausblick des US-Branchenunternehmens Teladoc Health. Symrise (-1,4%) litten unter den schwachen Quartalszahlen des Wettbewerbers International Flavors & Fragrances). SMA Solar (-6,9%) wurden von schwachen Zahlen und einem pessimistischen Ausblick des US-Wettbewerbers Solardedge mit nach unten gezogen. Knaus Tabbert schossen um 9,2 Prozent nach oben. Der Hersteller von Wohnmobilen steigerte den Umsatz so deutlich wie noch nie zuvor.

XETRA-NACHBÖRSE

MTU wurden bei Lang & Schwarz mit der Mitteilung einer Dividendenkappung 4,0 Prozent tiefer gestellt. Dagegen legten Mercedes-Benz um 2,0 Prozent zu mit Aussagen zur Dividendenpolitik. SAP wurden unverändert getaxt. Das Softwareunternehmen hatte für 2023 eine Dividendenerhöhung angekündigt. Heidelberg Materials (+0,7%) profitierten leicht von der Nachricht, dass das Unternehmen weitere Aktien zurückkaufen will. CTS Eventim stiegen um 2,5 Prozent. Ein Gemeinschaftsunternehmen der US-Tochter Eventim USA und von AXS Group wird Ticketing-Dienstleister der Olympischen und Paralympischen Spiele 2028. Die Lufthansa-Aktie stieg um 0,5 Prozent, nachdem im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Ferienfluggesellschaft Discover die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit nun eine Schlichtung vorgeschlagen hat. Indus Holding reduzierten sich um 0,9 Prozent. Das Unternehmen will Aktien zurückkaufen und legte Zahlen für 2023 und einen Ausblick für 2024 vor.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung rutschten die Indizes zwischenzeitlich deutlicher ins Minus, holten die Abgaben aber gegen Handelsende wieder vollständig auf. Das Protokoll bestätigte die Erwartung, dass sich die Fed mit einer ersten Zinssenkung noch Zeit lassen dürfte. Im Vorfeld der Zahlen gab der Nvidia-Kurs um weitere 2,8 Prozent nach. Amazon legten um 0,9 Prozent zu mit der Neuigkeit, dass die Aktie zum Handelsbeginn am Montag in den Dow-Jones-Index aufgenommen wird. Platz machen muss Walgreens Boots Alliance (-2,5%). Für herbe Enttäuschung sorgten die Zahlen und der Ausblick von Palo Alto Networks. Die Aktie des IT-Sicherheitsspezialisten stürzte um 28,4 Prozent ab.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,68 +6,5 4,61 25,9 5 Jahre 4,30 +4,5 4,25 29,9 7 Jahre 4,33 +4,7 4,28 36,1 10 Jahre 4,32 +4,2 4,28 44,1 30 Jahre 4,48 +3,2 4,45 51,4

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse. Eine negative Reaktion auf das Fed-Protokoll blieb weitgehend aus, zumal dessen Inhlat letztlich kein neues Störfeuer für die bereits nach hinten geschraubten Zinserwartungen gebracht hatte.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0838 +0,2% 1,0820 1,0812 -1,9% EUR/JPY 162,80 +0,1% 162,65 162,44 +4,6% EUR/CHF 0,9514 -0,0% 0,9516 0,9517 +2,5% EUR/GBP 0,8569 +0,1% 0,8561 0,8566 -1,2% USD/JPY 150,22 -0,1% 150,32 150,24 +6,6% GBP/USD 1,2647 +0,1% 1,2637 1,2623 -0,6% USD/CNH 7,1955 -0,1% 7,1998 7,1985 +1,0% Bitcoin BTC/USD 51.696,80 +0,3% 51.527,62 51.191,27 +18,7%

Der Dollar reagierte wie die Renditen am Anleihemarkt kaum auf die Bekanntgabe des Fed-Protokolls. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Dass die US-Notenbank sich mit einer Zinssenkung noch Zeit lassen werde, sei keine Überraschung, hieß es.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,17 77,91 +0,3% +0,26 +8,0% Brent/ICE 83,29 83,03 +0,3% +0,26 +8,3%

Um bis zu 1,3 Prozent nach oben ging es im US-Handel für die Ölpreise, ohne dass es fundamental neue Nachrichten gab.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.030,11 2.026,15 +0,2% +3,96 -1,6% Silber (Spot) 22,97 22,85 +0,5% +0,12 -3,4% Platin (Spot) 891,30 885,50 +0,7% +5,80 -10,2% Kupfer-Future 3,89 3,88 +0,1% +0,00 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

DEUTSCHLAND - Steuereinnahmen

Die deutschen Steuereinnahmen sind im Januar deutlich um 5,6 Prozent gestiegen, nachdem sie im Dezember 2023 noch um lediglich um 0,1 Prozent zugenommen hatten. "Der Einnahmeanstieg war überwiegend auf die beträchtlichen Aufkommenssteigerungen aus der Besteuerung der Kapitalerträge - insbesondere der Zinserträge - zurückzuführen", erklärte das Ministerium.

DEUTSCHLAND - Wirtschaftspolitik

Die Zukunft des Wachstumschancengesetzes bleibt in der Schwebe. Zwar nahm der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat am Mittwochabend mit den Stimmen der Ampel-Parteien einen Kompromiss an. Weil die Union aber nicht zustimmte, hängt eine Einigung nun von einer Abstimmung im Plenum des Bundesrats am 22. März ab. Und dort würde das Gesetz ohne Zustimmung der Union scheitern.

GELDPOLITIK USA

Bei der Sitzung der US-Notenbank am 30. und 31. Januar haben mehrere Währungshüter ihre Sorge über zu schnelle Zinssenkungen zum Ausdruck gebracht, wie es im Protokoll der Sitzung heißt. Nur zwei Vertreter wiesen auf die Risiken hin, die mit einer zu langen Beibehaltung einer übermäßig restriktiven Politik einhergingen.

SÜDKOREA - Geldpolitik

Die südkoreanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 3,50 Prozent gelassen.

ÖLINDUSTRIE USA

Die Öl- und Gasproduzenten Chord Energy und Enerplus wollen sich in einem 11-Milliarden-Dollar-Deal zusammenschließen. Die Transaktion soll zu 90 Prozent in Aktien und zu 10 Prozent in bar abgewickelt werden. Die Chord-Aktionäre würden etwa zwei Drittel des fusionierten Unternehmens kontrollieren.

HEIDELBERG MATERIALS

Nachfolgend die Gesamtjahreszahlen 2023 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22 Umsatz 21.178 +0,4% 21.349 +1% 21.095 Ergebnis laufendes Geschäft* 4.258 +14% 4.253 +14% 3.739 Ergebnis laufendes Geschäft-Marge* 20,1 -- 19,9 -- 17,7 Ergebnis laufendes Geschäft 3.022 +22% 3.009 +22% 2.476 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.929 +21% 1.928 +21% 1.597 Ergebnis je Aktie bereinigt 10,42 +10% 10,42 +10% 9,47 *vor Abschreibungen

Mit Blick auf das laufende Jahr rechnet Heidelberg Materials mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum und einem Ergebnis aus laufendem Geschäft zwischen 3,0 und 3,3 Milliarden Euro. "Wir gehen mit Optimismus ins neue Geschäftsjahr 2024", sagte Vorstandschef Dominik von Achten - auch wenn die Rahmenbedingungen im Bausektor herausfordernd blieben.

HEIDELBERG MATERIALS

will weitere Aktien zurückkaufen und hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro und einer Laufzeit bis spätestens Ende 2026 beschlossen.

MERCEDES-BENZ

will künftig den freien Cashflow des Industriegeschäfts nach möglichen kleineren Übernahmen, der über die Dividendenausschüttungsquote von ca. 40 Prozent des Konzerngewinns hinausgeht, zur Finanzierung von Rückkäufen verwenden. Zudem beschloss Mercedes-Benz ein weiteres Rückkaufprogramm. Aktien im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro sollen demnach erworben und anschließend eingezogen werden.

SAP

plant für 2023 eine Erhöhung der Dividende um 0,15 auf 2,20 Euro je Aktie.

DELIVERY HERO

hat den Verkauf seines Foodpanda-Geschäfts in bestimmten Märkten in Südostasien abgebrochen, weil mit den Parteien keine endgültige Einigung über die Übernahmebedingungen erzielt werden konnte.

LUFTHANSA

Im festgefahrenen Tarifkonflikt bei der Ferienfluggesellschaft-Tochter Discover hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit eine Schlichtung vorgeschlagen.

CTS EVENTIM

Ein Gemeinschaftsunternehmen der US-Tochter und der AXS Group wird Ticketing-Dienstleister der Olympischen und Paralympischen Spiele in Los Angeles 2028. CTS erwartet daraus einen Umsatzbeitrag im unteren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

GERRESHEIMER

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

. BERICHTET 4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q22 Umsatz 545 +3% 529 EBITDA bereinigt 119 +7% 112 EBITDA-Marge bereinigt 21,9 -- 21,2 Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 53 +8% 49 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,51 +1% 1,49 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 33 Ergebnis je Aktie 1,20 +14% 1,05

KNORR-BREMSE

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q23 ggVj 4Q23 ggVj 4Q22 Auftragseingang 2.036 -7% 1.885 -14% 2.197 Umsatz 2.069 +6% 1.965 +1% 1.952 Operative EBIT 255 +12% 234 +3% 227 Operative EBIT-Marge 12,3 -- 11,9 -- 11,6 Konzernergebnis 198 +63% -- -- 121 Ergebnis je Aktie 1,17 +67% 1,03 +47% 0,70

Im laufenden Jahr soll der Umsatz 7,7 bis 8,0 Milliarden Euro erreichen. Die operative EBIT-Marge wird zwischen 11,5 und 12,5 Prozent erwartet.

KRONES

Nachfolgend die 2023er Geschäftszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

BERICHTET PROG PROG GESAMTJAHR Gj23 ggVj Gj23 ggVj Gj22 Auftragseingang 5.377 -7% -- -- 5.783 Umsatz 4.721 +12% 4.731 +12% 4.209 EBITDA 457 +23% 452 +21% 373 EBITDA-Marge 9,7 -- 9,6 -- 8,9 Ergebnis nach Steuern/Dritten 225 +20% 232 +24% 187 Ergebnis je Aktie 7,11 +20% 7,36 +24% 5,92 Dividende je Aktie k.A. -- 2,13 +22% 1,75

Für das laufenden Jahr stellt Krones ein Umsatzwachstum von 9 bis 13 Prozent bei einer verbesserten EBITDA-Marge von 9,8 bis 10,3 Prozent und einem ROCE von 17 bis 19 Prozent in Aussicht.

INDUS HOLDING

will bis zu 1,1 Millionen Aktien zu je 23,00 Euro zurückkaufen.

Für 2023 meldete das Beteiligungsunternehmen einen unveränderten Umsatz von 1,8 Milliarden Euro. Das EBIT stieg auf knapp 150 von 134 Millionen Euro, die Marge auf 8,3 von 7,4 Prozent. Die Wertminderungen waren mit 19 Millionen Euro deutlich geringer als im Vorjahr mit 42 Millionen. Für das laufende Jahr wird ein Umsatz von 1,85 bis 1,95 Milliarden Euro erwartet. Das EBIT soll zwischen 145 und 165 Millionen Euro liegen.

LEIFHEIT

2023 stieg der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf 258 (252) Millionen Euro. Das EBIT legte auf 6,0 (2,8) Millionen Euro zu. Leifheit hatte hatte ein Ergebnis im mittleren einstelligen Millionenbereich vorausgesagt. Der operative Gewinn wurde belastet durch Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit Veränderungen im Vorstand von 2,7 Millionen Euro. Der freie Cashflow stieg auf 12,1 von 8,8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr rechnet Leifheit mit einem leichten Umsatzwachstum. Das EBIT soll 10 Millionen bis 12 Millionen Euro erreichen.

Axa

hat 2023 einen Anstieg des Nettogewinns auf 7,19 (53,06) Milliarden Euro verzeichnet. Bereinigt verdiente Axa 7,6 (6,08) Milliarden Euro, was auf eine starke operative Leistung im Schaden- und Unfallgeschäft und der US-Tochter zurückzuführen war. Die Dividende will Axa um 16 Prozent auf 1,98 Euro anheben und zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 1,6 Milliarden Euro auflegen.

ZURICH INSURANCE

will die Dividende um 8 Prozent auf 26 Franken je Aktie erhöhen und zudem eigene Aktien in Höhe von 1,1 Milliarden Franken zurückkaufen. Der operative Gewinn kletterte 2023 um gut ein Fünftel auf 7,38 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente der Konzern 4,4 Milliarden Dollar, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2023 bis 2025 rechnet Zurich mit einem durchschnittlichen Anstieg des Gewinns je Aktie um mehr als 10 Prozent.

