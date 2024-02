© Foto: Liu Jie/XinHua/dpa - dpa-Bildfunk



Monatelang wurde nur darüber gesprochen, wann die erste Zinssenkung der Fed kommt, mittlerweile scheint eine Erhöhung der Zinsen durchaus möglich. An den Aktienmärkten ist das nicht eingepreist.Es hat Monate gedauert, bis sich die Märkte damit abgefunden haben, aber jetzt akzeptieren die Händler endlich das einst undenkbare Szenario, dass es bis 2024 keine Zinssenkungen mehr geben könnte, und ziehen sogar eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank in Betracht. Das Umdenken setzte ein, nachdem in der vergangenen Woche der Verbraucherpreisindex für Januar höher als erwartet ausfiel und drei Tage später der Erzeugerpreisindex für denselben Monat folgte, der bestätigte, dass der Kampf der …