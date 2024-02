Die Erwartungen waren - wie immer enorm -, aber Nvidia hat sie erfüllt. Die Zahlen, die der KI-Superstar am Mittwoch vorgelegt hat, waren so wichtig: für Nvidia-Aktionäre, die Techbranche, den gesamten Markt. Entsprechend erleichtert reagieren die Anleger am Donnerstag, während die Analysten ihre Kursziele anpassen.Stacy Rasgon von Bernstein gehört nach den Zahlen zu den größten Nvidia-Bullen unter den Wall-Street-Experten. Rasgon sieht nun Luft für die Aktie bis 1.000 Dollar nach zuvor 700 Dollar. ...

