Nvidia hat mit starken Zahlen die Anleger begeistert und sorgt damit am Donnerstag wohl auch am deutschen Aktienmarkt für weitere Rekorde. Der XDAX signalisiert als Indikator für den deutschen Leitindex vor dem Börsenstart einen Aufschlag von 0,6 Prozent auf 17.225 Punkte. Damit hätte der DAX im Xetra-Handel die nächste Bestmarke erreicht.1. Leichte Kursgewinne an der Wall Street Am Mittwoch zeigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...