Zürich - Während die internationalen Börsen in Rekordstimmung bleiben, bremsen an der Schweizer Börse enttäuscht aufgenommene Zahlen vom Schwergewicht Nestlé den Leitindex aus und drücken ihn ins Minus. So hat am Morgen bereits der japanische Nikkei nach annähernd dreieinhalb Jahrzehnten ein Rekordhoch erreicht und auch der deutsche Dax macht mit Rekordwerten von sich reden. Gestützt werde die gute Stimmung vor allem durch die Zahlen des US-Chipkonzerns ...

