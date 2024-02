Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf die Größe des österreichischen Covered Bond-Markts insgesamt erscheint das EUR-Benchmarksegment des Landes gut positioniert, so die Analysten der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Gleichwohl gehöre das Land auch zu den etablierten EUR-Benchmarkjurisdiktionen. Die Analysten der NORD/LB würden mit weiteren Primärmarktauftritten von österreichischen Emittenten rechnen und für das Jahr 2024 ein Wachstum des Marktes um EUR 7,3 Mrd. erwarten. Grundsätzlich lasse sich für die Covered Bonds der österreichischen Emittenten ein solides Bild zeichnen. Die Covered Bonds im EUR-Benchmarksegment würden zu einem sehr großen Anteil über ein "Aaa"-Rating von Moody's verfügen. Die Lage am Immobilienmarkt, auch als Folge der Zinswende, gepaart mit einem rasanten Preisauftrieb sei zwar als herausfordernd anzusehen, dürfte aber zumindest bei den Covered Bond-Ratings vorerst für ein stabiles Bild sorgen. Aufgrund des starken Wachstums des Marktes über die vergangenen Jahre habe Österreich seine Position im EUR-Benchmarksegment gefestigt. Aus Sicht der Analysten der NORD/LB dürfte es durchaus einige Investoren geben, die diese Vergrößerung des Emittentenuniversums begrüßen würden. (Ausgabe 7 vom 21.02.2024) (22.02.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...