In einer Welt, in der die Landschaft der Kosmetikbranche sich mit der Geschwindigkeit eines Wirbelsturms verändert, stehen Kosmetikerinnen vor einer beispiellosen Herausforderung. Die Tage, an denen eine einfache Website und gelegentliche Feiertagsbeiträge auf Social Media ausreichten, sind längst vorbei. In diesem gnadenlosen Wettbewerb, in dem selbst hochpreisige Geräte und spezialisierte Zertifizierungen zu bloßen Standarderwartungen degradiert werden, ist ein tiefgreifendes Umdenken gefragt.Die neue Realität: Marketing als ÜberlebenswerkzeugIn einer Branche, die täglich mit neuen Studios und frischgebackenen Kosmetikerinnen überflutet wird, die das Marketing intuitiv beherrschen, ist die Zeit, in der man sich auf altbewährte Methoden verlassen konnte, ein für alle Mal vorbei. Die digitale Landschaft hat sich derart schnell entwickelt, dass selbst professionelle Marketingagenturen Mühe haben, Schritt zu halten. Wie kann dann eine Kosmetikerin ohne tiefgreifende Marketingkenntnisse in diesem Haifischbecken überleben?Die traurige Wahrheit ist, dass eine Haltung à la "Ich bin nur eine Kosmetikerin, das ist alles, was ich kann und will" heutzutage einem beruflichen Todesurteil gleichkommt. Der Markt ist unerbittlich und wartet nicht auf jene, die zögern. Die Konkurrenz schläft nicht, insbesondere nicht die jungen Wilden, die mit Social Media aufgewachsen sind und bereit sind, die Branche mit frischen, innovativen Ansätzen aufzumischen.Was ist zu tun? Ein Appell zum HandelnEs geht dabei schon lange nicht mehr nur darum, was man anbietet, sondern wie man es anbietet. Die Zeit, in der teure Geräte, exklusive Behandlungen oder eine erstklassige Studio-Lage als Alleinstellungsmerkmale galten, ist vorbei. Kosmetikerinnen müssen sich mit den zahlreichen Facetten des Geschäftsbetriebs auseinandersetzen - Marketing, Verkauf, Personalmanagement und mehr. Die Notwendigkeit, wachstumsorientiert zu denken und zu handeln, war noch nie so kritisch wie jetzt. Es geht darum, aus der Komfortzone herauszutreten und Entscheidungen zu treffen, die das Geschäft voranbringen. Essenziell ist in diesem Zuge vor allem, sich als Marke zu positionieren, die andere Menschen begeistert - und die im Kopf bleibt.Details machen den UnterschiedWie bei so vielem, liegt das Geheimnis einer attraktiven Marke in den Details. Eine erfolgreiche Marketingstrategie besteht nicht nur aus sporadischen Beiträgen oder gelegentlichen bezahlten Werbekampagnen. Vielmehr ist es die Kunst, jede Gelegenheit zu nutzen, um mit potenziellen und bestehenden Kunden in Kontakt zu treten, sei es durch Telefonate, E-Mails, SMS oder WhatsApp-Nachrichten. Wer es heute nicht schafft, seinen Terminkalender voll zu halten, steht vor einem Problem, das größer ist, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.Fazit: Ein Ruf zum WandelIn einer Zeit, in der alles, was einst besonders war, zur neuen Norm geworden ist, müssen Kosmetikerinnen einen Schritt weitergehen. Es reicht nicht aus, nur Dienstleistungen anzubieten; es geht darum, ein Erlebnis zu schaffen, das die Kunden nicht nur einmalig anzieht, sondern sie immer wieder zurückkommen lässt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, die eigenen Marketingfähigkeiten zu schärfen und eine tiefe, authentische Verbindung zu den Kunden aufzubauen. Nur so kann man sich in der heutigen überfüllten Kosmetikbranche wirklich abheben und florieren.Über Banu Suntharalingam:Banu Suntharalingam ist Gründerin und Geschäftsführerin von Beautyholic. Gemeinsam mit ihrem Team hilft sie selbstständigen Kosmetikerinnen und Inhaberinnen von Kosmetikstudios zum geschäftlichen Erfolg. Dabei hat sie sich auf die Kundengewinnung spezialisiert.