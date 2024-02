DJ MÄRKTE EUROPA/DAX auf Rekordkurs - "Nvidia löst die Fesseln"

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chipdesigner Nvidia löst global die Konsolidierungsfesseln an den Aktienmärkten. Der DAX liegt stramm auf Rekordkurs, er schießt um 1,5 Prozent nach oben auf 17.374 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,5 Prozent auf 4.845 Punkte. Den DAX stützen auch weitere Aktienrückkaufprogramme, so von Mercedes-Benz und Heidelberg Materials. In Asien hat der Nikkei-Index in Tokio nun endlich den bisherigen Rekordstand aus dem Jahr 1989 übertroffen, er knackte erstmals die 39.000er Marke.

Der Euro zieht leicht an und profitiert damit von der zunehmenden Risikobereitschaft, vom Rentenmarkt kommt kein weiteres Störfeuer, nachdem es dort am Vortag deutlich nach unten gegangen war mit den Kursen. Für Impulse sorgen auch weitere gute Unternehmenszahlen aus Europa. Gewinner Nummer eins ist der Branchenindex der Technologiewerte, gefolgt vom Index der Autotitel und vom Index der Versicherer.

Nvidia hat bei den mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen geschlagen. Nachbörslich ging es für die Aktie um fast 10 Prozent nach oben, so dass das Mitglied der so genannten glorreichen Sieben nun voraussichtlich wieder zum drittgrößten US-Konzern wird. Besonders gefragt sind nach den Nvidia-Zahlen Chipwerte, so legen ASMI, ASML und Infineon überdurchschnittlich stark zu.

Mercedes-Benz im Rahmen - Aktienrückkauf stützt

Mercedes-Benz steigen um 4,1 Prozent. Die Geschäftszahlen sind zwar von einem deutlichen Gewinnrückgang gekennzeichnet, liegen aber trotzdem überwiegend etwas über den Erwartungen. Der Ausblick wiederum entspreche dem, was zu erwarten gewesen sei, heißt es. Positiv sei, dass der Konzern das Aktienrückkaufprogramm um bis zu 3 Milliarden Euro aufstocke.

Allianz steigen um 1,5 Prozent auf das neue Jahreshoch von 254,35 Euro. Damit profitieren sie von neuen Rekordkursen bei Axa, die ihre Dividende auf 1,98 Euro erhöht und damit noch stärker als erwartet. "Das setzt Allianz unter Zugzwang", so ein Händler. Allianz legt die Zahlen am Freitag auf den Tisch. Neben Axa hat auch Zurich Insurance (+2,4%) eine deutliche Dividendenerhöhung angekündigt.

Heidelberg Materials hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Gesamtvolumen von bis zu 1,2 Milliarden Euro beschlossen. Die Zahlen des Baustoffkonzerns liegen laut Händlern im Rahmen der Erwartungen. Der Ausblick auf einen nur geringfügig höheren Gewinn sowie einen etwas steigenden Umsatz treffe ebenfalls die Erwartungen. Die Aktie gibt um 1,2 Prozent nach.

"Die Dividende trifft die Prognose", meint ein Marktteilnehmer zur Dividendenankündigung von SAP. Die Erhöhung auf 2,20 nach 2,05 Euro im Vorjahr sei genau der Konsens. Für das laufende Jahr wird eine weitere Erhöhung auf 2,35 Euro erwartet. Der Kurs legt mit den festen Technologiewerten 2 Prozent zu.

MTU unter Druck - Dividende enttäuscht

MTU stehen unter Druck, der Kurs kommt um 3,4 Prozent zurück. Der Triebwerkbauer senkt die Dividende auf 2,00 von 3,20 Euro, erwartet worden waren mehr als 4,00 Euro. Grund sind hohe Kosten wegen eines Inspektionsprogramms. Zwar liegt der Umsatzausblick mit 7,3 bis 7,5 Milliarden Euro über den Schätzungen; die operative Gewinnmarge wird aber nur über 12 Prozent erwartet, was einen Rückgang gegenüber der Schätzung von mehr als 13 Prozent für 2023 bedeutet.

Nächster Kurseinbruch bei Delivery Hero

Delivery Hero fallen um 6,4 Prozent. Der Verkauf von Foodpanda ist nun doch gescheitert. Er sollte Geld in die Kassen des Essenslieferdienstes spülen.

Wiederum positiv werden die Zahlen von Knorr-Bremse (+5,7%), Gerresheimer (+8,5% und Krones (+1,9%) aufgenommen. Besonders die Ausblicke der drei Unternehmen kommen am Markt gut an.

Nestle nach Zahlen schwach - Dynamik lässt nach

Nestle geraten mit einem Minus von 4 Prozent unter Druck. "Die Zahlen liegen zwar nahe an den Erwartungen", so ein Marktteilnehmer. Das EBIT liege etwas unter den Prognosen, der freie Cashflow etwas darüber. "Das Problem ist, dass sich das Wachstum abschwächt", so der Marktteilnehmer. Mit einem Plus von 7,2 Prozent sei das organische Wachstum noch sehr gut gewesen, nun werde aber ein Rückgang auf 4 Prozent erwartet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.845,28 +1,5% 69,97 +7,2% Stoxx-50 4.285,31 +0,8% 33,06 +4,7% DAX 17.373,99 +1,5% 255,87 +3,7% MDAX 25.973,58 +1,0% 259,38 -4,3% TecDAX 3.401,76 +1,9% 62,25 +1,9% SDAX 13.853,26 +0,9% 127,75 -0,8% FTSE 7.676,11 +0,2% 13,60 -0,2% CAC 7.893,94 +1,0% 81,85 +4,7% DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:46 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,0862 +0,4% 1,0853 1,0812 -1,7% EUR/JPY 163,11 +0,3% 162,91 162,44 +4,8% EUR/CHF 0,9513 -0,0% 0,9501 0,9517 +2,5% EUR/GBP 0,8557 -0,0% 0,8567 0,8566 -1,4% USD/JPY 150,16 -0,1% 150,11 150,24 +6,6% GBP/USD 1,2694 +0,4% 1,2669 1,2623 -0,2% USD/CNH (Offshore) 7,1948 -0,1% 7,1966 7,1985 +1,0% Bitcoin BTC/USD 51.672,74 +0,3% 51.865,59 51.191,27 +18,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,34 77,91 +0,6% +0,43 +8,2% Brent/ICE 83,44 83,03 +0,5% +0,41 +8,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 24,05 23,95 +0,4% +0,10 -25,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.033,03 2.026,15 +0,3% +6,88 -1,4% Silber (Spot) 23,14 22,85 +1,3% +0,29 -2,7% Platin (Spot) 895,96 885,50 +1,2% +10,46 -9,7% Kupfer-Future 3,90 3,88 +0,6% +0,02 +0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2024 03:33 ET (08:33 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.