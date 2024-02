LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Februar erneut verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg gegenüber Januar um 1,0 Punkte auf 48,9 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London bekannt gab. Es ist der höchste Stand seit acht Monaten. Analysten hatten im Schnitt einen Wert von 48,4 Punkten erwartet. Mit weniger als 50 Zähler deutet der Indikator allerdings immer noch auf eine wirtschaftliche Schrumpfung hin./bgf/jkr/jha/