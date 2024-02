Diese 3 Play-To-Earn Spiele könnten schon bald den Gaming-Markt erobern

Web3-Gaming ist einer der am schnellsten wachsenden Segmente im Krypto-Bereich und bietet seit einigen Jahren viele verschiedene Ansätze, um Blockchain-Technologie mit bekannten Entertainment-Ideen zu verbinden. Gerade der Play-To-Earn (P2E) Ansatz ist zwar nicht neu, doch in der Krypto-Szene besonders beliebt. Schließlich können hier Videospiele einen nativen Token erstellen und diesen als Belohnung an die Spieler vergeben. Häufig wird dies noch mit Non Fungible Tokens (NFTs) kombiniert, um so ein ganzes Ökosystem zu erschaffen.

Wir werfen in den folgenden Abschnitten einen Blick auf drei der vielversprechendsten Vertreter des P2E-Genres und erklären, welche Besonderheiten diese Vertreter aufweisen können.

Was ist Play-To-Earn (P2E) überhaupt?

Die Idee hinter Play-To-Earn ist zwar nicht neu, doch gerade Kryptowährungen und Blockchain haben diesen Spielansatz vollkommen revolutioniert. Das Prinzip von P2E ist schnell erklärt: Nutzer eines Videospiels erhalten dafür Belohnungen, dass sie regelmäßig das Web3-Game nutzen und Aufgaben erledigen, an Events teilnehmen oder einfach nur das Spiel spielen. Ausgezahlt werden diese Belohnungen dann entweder in Form der nativen Kryptowährung eines Krypto-Games oder als NFT - oder auch beides.

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Card Collectable Game (CCG) Gods Unchained, das auf Immutable - eine Ethereum-Layer-2-Lösung - läuft. Wer hier Duelle gegen die künstliche Intelligenz (KI) oder menschliche Spieler durchführt, erhält einerseits neue Karten, die alle als NFT gehandelt werden können. Andererseits wird auch der native $GODS-Token der Plattform dafür vergeben, dass einfach nur gespielt wird - egal, ob die Nutzer gewinnen oder verlieren.

Play-To-Earn ist deshalb beliebt, weil es einerseits die Spieler belohnt und gleichzeitig an eine Plattform bindet. So entsteht schnell eine Community, was wiederum allen Nutzern und Entwicklern zugutekommt. Doch was für neue P2E-Games mit Potenzial gibt es aktuell?

#1 - Sponge V2: Play-To-Earn mit (Meme-)Style

Bei Sponge V2 ($SPONGEV2) handelt es sich um den direkten Nachfolger des bereits erfolgreichen $SPONGE-Tokens. Letzterer durchlief bereits 2023 einen äußerst erfolgreichen Presale und konnte nach seinem offiziellen Launch sogar eine unglaubliche Wertsteigerung von über 10.000 % erreichen. Damit gehört er zu den erfolgreichsten Meme-Coins des letzten Jahres. Nun soll Sponge V2 eine ähnliche Erfolgsgeschichte erleben, setzt dafür jedoch auf ein P2E-Modell und eine breitere Verteilung auf Kryptobörsen.

Im Augenblick befindet sich Sponge V2 noch im Vorverkauf, wobei auch hier eine innovative Strategie entwickelt wurde. So können interessierte Anleger den $SPONGEV2-Token nämlich nicht direkt kaufen, sondern ihn nur über das Stake-To-Bridge-Modell erhalten. Hierfür muss der alte $SPONGE-Token im offiziellen Staking-Pool angelegt werden, wofür wiederum $SPONGEV2 als Belohnung ausgezahlt wird.

Zum kommenden offiziellen Launch wird dann auch das P2E-Videospiel auf den Markt kommen. Dies soll einerseits die Community festigen, andererseits durch die Vergabe von Sponge V2 als Belohnung vor allem regelmäßige Spieler belohnen. Das offizielle Whitepaper bietet eine Fülle an weiteren Informationen. Wer also schon vor dem Launch am Projekt teilnehmen möchte, der sollte sich umfassend informieren und das revolutionäre Stake-To-Bridge-Model nutzen.

#2 - Meme Kombat: Fighting-Game mit künstlicher Intelligenz

Auch Meme Kombat ($MK) ist ein modernes Play-To-Earn-Game, das jedoch einen etwas anderen Ansatz als gängige Web3-Spiele bietet. Hinter Meme Kombat steht die Idee einer Battle Arena, in der sich bekannte Charaktere aus verschiedenen Krypto-Memes bekämpfen. Hierzu gehören zum Beispiel Pepe The Frog, der Dogecoin-Hund oder auch Spongebob. Diese Kämpfer unterscheiden sich jedoch nicht nur im Aussehen, sondern haben auch alle einen eigenen, uniquen Kampfstil, der für unterhaltsame Duelle in der Battle Arena sorgen soll.

Auch Meme Kombat befindet sich zwar noch im Presale, hat allerdings bereits die letzte Phase des Vorverkaufs erreicht. So findet schon bald der offizielle Launch statt, woraufhin das P2E-Game und das dazugehörige Dashboard freigeschaltet werden. Bereits jetzt wurden über 10 Millionen US-Dollar an Kapital im Presale gesammelt und kurz vor dem Launch steht der Token-Preis noch fix bei 0,279 US-Dollar. Gleichzeitig ist bereits jetzt das Staking freigeschaltet, wobei interessierte Anleger aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (AYP) von 98 % erhalten.

Es kann sich also lohnen, noch kurz vor dem offiziellen Release - und einem eventuell folgenden Preisanstieg - zu investieren und so frühzeitig am Projekt teilzunehmen.

#3 - Smog: Solana-Meme-Coin mit starkem Community-Ansatz

Derzeit sind Meme-Coins, die auf der Solana-Blockchain basieren, bei vielen Krypto-Investoren beliebt. Prominente Beispiele hierfür sind Bonk oder Dogwifhat ($WIF), die in den letzten Monaten durch starke Kursanstiege auf sich aufmerksam gemacht haben. Auch Smog ($SMOG) basiert auf der Solana-Blockchain, setzt allerdings auf einen ungewöhnlichen Play-To-Earn-Ansatz. Denn Smog bietet kein klassisches Web3-Videospiel, sondern setzt auf eine Reihe von Quests, die wiederum Punkte für Airdrops mit sich bringen. Klingt ein wenig kompliziert, ist es allerdings nicht.

Interessierte Smog-Nutzer können über die Webseite Zealy.io eine ganze Reihe von Aufgaben erledigen. Vom Anschauen von Videos über das erfolgreiche Absolvieren von Quiz bis hin zur Unterstützung via Social Media sind diese Quests durchaus variabel aufgebaut. Als Belohnung erhalten Nutzer hierfür sogenannte XP-Punkte, die wiederum Zugriff auf die Airdrops ermöglichen. So können Krypto-Hunter schnell an mehreren Airdrops teilnehmen und eigene $SMOG-Token erhalten.

Smog selbst ist bereits auf einigen Kryptobörsen zu finden und lässt sich außerdem über die offizielle Webseite kaufen. Wer die letztere Option wählt, erhält sogar einen Rabatt von satten 10 %!

