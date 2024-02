Aufgrund einer konzerninternen Veräußerung von 6.000.000 eigenen Aktien an die vollständig kontrollierte Tochtergesellschaft Wienerberger Participations SAS, hat Wienerberger die meldepflichtige Anteilsschwelle von 5 Prozent für eigene Aktien am 21. Februar 2024 unterschritten. Die französische Wienerberger Participations hat hingegen die meldepflichtige Anteilsschwelle von 5 Prozent für eigene Aktien am 21. Februar 2024 überschritten. Es handelt sich dabei um jene Aktien, die als zusätzliche nicht-bare Transaktionswährung für den Unternehmenserwerb der Terreal eingesetzt werden. Die Wienerberger AG hält zum 22. Februar 2024 noch insgesamt 339.332 Stück eigene Aktien, welche rund 0,30 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft darstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...