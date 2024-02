ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 850 auf 800 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sowohl die Quartalsresultate als auch der Ausblick des Chipkonzerns überträfen die Markterwartungen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Man könnte zwar argumentieren, dass die Jahresziele nur im Rahmen oder knapp unter den Erwartungen einiger Schätzungen lägen. Doch Nvidia betreibe gerade bei neuen Produkten ein konservatives Erwartungsmanagement. Zudem bleibe abzuwarten, ob sich einige Signale für ein künftig schwächeres Umsatzwachstum bestätigten. Er habe zwar deshalb seine Schätzungen etwas gesenkt. Das Thema Künstliche Intelligenz, bei dem Nvidia führend sei, sei indes immer noch in einem frühen Stadium, betonte der Experte./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 06:07 / GMT

US67066G1040