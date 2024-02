Wuppertal - An einer Schule im nordrhein-westfälischen Wuppertal ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Man sei mit vielen Einsatzkräften vor Ort, teilten die Behörden mit. Demnach sollen mehrere Schüler verletzt worden sein, eine genauere Zahl wurde nicht genannt. Ein Tatverdächtiger sei "sicher", hieß es weiter.



Die genauen Hintergründe des Vorfalls, der sich im Wuppertaler Stadtbezirk Elberfeld ereignete, blieben zunächst unklar. Für Eltern wurde vor Ort eine Anlaufstelle eingerichtet.



Die "Bild" berichtet unterdessen, dass ein Jugendlicher am Donnerstagmorgen mit einem Messer auf seine Mitschüler losgegangen sein soll. Demnach sollen mindestens vier von ihnen verletzt worden sein.

China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken