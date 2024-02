FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger richten sich am Donnerstag bei Bechtle verstärkt nach einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank. Nachdem die Privatbank ihr Votum von "Hold" auf "Buy" erhöhte, zog der Kurs des IT-Dienstleisters um fast fünf Prozent an. Die Aktie war damit der viertgrößte Gewinner im MDax . Mit einem Kursziel, das von 41 auf 57 Euro angehoben wurde, verspricht die neu zuständige Analystin Nicole Winkler noch 17,5 Prozent an Potenzial.

Die Expertin argumentierte, der Marktführer unter den deutschen IT-Dienstleistern für kleine und mittlere Unternehmen wachse nicht nur überdurchschnittlich, sondern biete auch eine Profitabilität über dem Sektorschnitt. Dies dürfte Bechtle auch weiter schaffen, erwartet sie. Bechtle hebe sich vom Wettbewerb durch seinen Fokus auf den Mittelstand und das engmaschige Standort-Netzwerk ab, das eine Nähe zu den Kunden ermögliche. Bechtle nehme außerdem mit globalen Ambitionen an der Branchen-Konsolidierung teil.

Die Titel des Konkurrenten Cancom bleiben derweil von Winkler neutral mit "Hold" bewertet. Sie legten im Umfeld des generell sehr starken Technologiesektors um 0,9 Prozent zu./tih/jha