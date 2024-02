München (ots) -"Echo" (WDR) von Mareike Wegener ist der dritte "ARD Debüt"-Film aus der diesjährigen Staffel. Der Film wird am Sonntag, 3. März 2024, um 23:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt und steht bis 1. Juni zum Abruf in der ARD Mediathek bereit.Zum Inhalt:In Friedland ist die Welt noch in Ordnung. Oder zumindest wieder in Ordnung, denn die Vergangenheit ist ja schon lange her - meinen zumindest einige im Dorf. Aber das Moor vergisst nicht. Dort gibt es nicht nur rätselhafte Ruinen, manchmal spuckt es auch Leichen aus und genau mit so einer Moorleiche beginnt (fast) die Geschichte. Kriminalhauptkommissarin Saskia Harder wird aus der Großstadt in die Provinz nach Friedland geschickt. Ein guter Neubeginn nach ihrem traumatischen Einsatz als Polizeiausbilderin in Afghanistan. Das finden zumindest die Vorgesetzten und auch Harder möchte ihre Erinnerungen am liebsten vergessen. Der etwas tollpatschige, aber umso dienstbeflissenere Dorfpolizist soll ihre Ermittlungen unterstützen, und dann gibt es da auch noch die rätselhafte Moormeisterin, die mehr zu wissen scheint, als sie preisgibt. Und wo's dann eh schon alles so kompliziert zu werden scheint, wird ausgerechnet im Wassergraben vor dem Herrenhaus eine scharfe Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt, die gesprengt werden muss.DarstellerInnen: Valery Tscheplanowa, Ursula Werner, Andreas Döhler, Felix Römer; Buch und Regie: Mareike Wegener; Produktion: Petrolio Film (Hannes Lang, Mareike Wegener) in Koproduktion mit dem WDR; Redaktion: Andrea Hanke (WDR); gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, Kuratorium junger deutscher Film, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Deutscher Filmförderfonds.Im Vorführraum des Ersten steht akkreditierten Journalist:innen der Debüt-Film "Echo" (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/Echo-100.html) zur Ansicht zur Verfügung. Eine Übersicht über die gesamte diesjährige "ARD Debüt"-Staffel gibt ein ausführliches Presseheft im Presseservice unter https://presse.daserste.de.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5719687