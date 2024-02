München (ots) -Dem Münchner Unternehmer Robert Lübenoff (66) wurde gestern im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Münchens Bürgermeisterin Verena Dietl die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland (auch Bundesverdienstkreuz genannt) für sein "langjähriges und hohes ehrenamtliches Engagement" verliehen."Robert Lübenoff hat sich in herausragender Art und Weise um das Wohl unserer Gesellschaft verdient gemacht. Mit seinem langjährigen und hohen ehrenamtlichen Engagement hat er vielen Kindern geholfen, eine bessere Zukunft zu haben", begründete Bürgermeisterin Dietl die Ehrung.Die feierliche Übergabe fand im historischen Hauberrisser-Zimmer im Münchner Rathaus statt. Im Kreise seiner Familie und engsten Freunde und Mitstreiter bedankte sich Robert Lübenoff, Vorstandsvorsitzender der fit4future foundation und Vorstand der Felix-Neureuther-Stiftung, für die Anerkennung. "Ich bin sehr dankbar für diese Auszeichnung - und teile das Bundesverdienstkreuz mit all den Menschen, die es möglich gemacht haben, dass wir in den letzten 25 Jahren so viel erreichen konnten", so Robert Lübenoff.Mit den Programmen fit4future, "Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther", step, deinsport.de und der neuen Plattform Gesunde Erde. Gesunde Kinder. wurde bislang über 3,5 Millionen Kindern und Jugendlichen geholfen. Lübenoff und seine Mitstreiter sammelten in den vergangenen Jahren die beeindruckende Summe von über 100 Millionen Euro an Fördermitteln und Spenden zur Realisierung von mehr als 700 Kinder- und Jugendprojekte.Mit fit4future initiierte Lübenoff 1999 das in der Form einmalige Bewegungs- und Ernährungsprogramm für Schulen und Kitas, das dank der DAK-Gesundheit heute das größte und erfolgreichste Gesundheits- und Präventionsprogramm für Kinder und Jugendliche in Deutschland ist.Ein weiteres Herzblutprojekt des Münchners ist das Kindernetzwerk United Kids Foundations, die der ehemalige Journalist und Sportmanager zusammen mit Jürgen Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank BRAWO / BRAWO GROUP, 2005 in der Region Braunschweig-Wolfsburg gründete. Zu seinen engsten Mitstreitern gehört auch Wolfram Kons, Leiter RTL-Charity."Jürgen Brinkmann und Wolfram Kons nutzen ihre Möglichkeiten und Verbindungen, um vor allem Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Ihre Achtsamkeit und Menschlichkeit ist meine Inspiration", erklärte Robert Lübenoff.In diesem Zusammenhang nennt er auch Dr. Hans-Dieter Cleven, den Gründer der Cleven-Stiftung (heute fit4future foundation) und großen Förderer von fit4future."Ohne Dieter Cleven stünden wir heute nicht hier. fit4future wird für immer auch als sein Lebenswerk gewürdigt werden", so Robert Lübenoff.Im Jahr 2000 unterstützte Lübenoff Felix Neureuther bei der Entwicklung seines Programms "Beweg dich schlau!" und der Gründung der Felix-Neureuther-Stiftung.Lübenoff: "Felix und auch sein Vater Christian sind mir sehr ans Herz gewachsen. Das sind nicht nur außergewöhnliche Gut-Menschen, sondern auch engagierte Macher, wenn es um Kinder und die Natur geht."Seine Dankesrede schloss er mit der Aufforderung:"Jeder Mensch kann im Kleinen und mit seinen Möglichkeiten dazu beitragen, dass unsere Kinder und unser Planet eine bessere Zukunft haben."Foto: Das Foto ist für die redaktionelle Verwendung unter Angabe der Bildquelle "Brauer Photos" freigegeben.Über die fit4future foundation:Das Hauptanliegen der fit4future foundation Germany ist die Förderung von Maßnahmen für eine gesunde Zukunft für Kinder und für eine gesunde Erde. Deshalb ist sie strategische Partnerin im Bündnis Gesunde Erde. Gesunde Kinder.. Denn Kinder und Jugendliche können nur gesund sein, wenn unsere Erde gesund ist. Für die Entwicklung und Umsetzung der stiftungseigenen Programme setzt die gemeinnützige Organisation auf Partnerschaften und Synergien. Aktuell werden folgende Programme und Projekte umgesetzt: Deutschlands größtes Präventionsprogramm fit4future (eine Initiative der DAK-Gesundheit und der fit4future foundation), step, step kickt! (zusammen mit der DFL Stiftung), step BraWo (zusammen mit United Kids Foundations), deinsport.de (zusammen mit der Beisheim Stiftung) und deinsport.de BraWo (finanziert über den RTL-Spendenmarathon), Wasserschulen und die Initiative fit4future natur. Weitere Informationen: www.fit4future-foundation.deÜber die Felix-Neureuther-Stiftung:Die Felix-Neureuther-Stiftung wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, einen aktiven Beitrag zu leisten, Verantwortung zu übernehmen und zu einer gesünderen und nachhaltigeren Welt beizutragen. Im Mittelpunkt steht dabei die Förderung von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Bewegungsprogramm "Beweg dich schlau! mit Felix Neureuther" wird bereits im Kindesalter der Grundstein für einen gesundheitsorientierten Lebensstil gelegt. Außerdem hat sich die Stiftung der Vermittlung der Werte Gesundheit, Natur, Familie, Menschlichkeit sowie Nachhaltigkeit verschrieben. Mehr Informationen: www.felix-neureuther-stiftung.deÜber United Kids Foundations:Das Kindernetzwerk hat seit seiner Gründung 2005 mit mehr als 570 Projekten in der Region Braunschweig-Wolfsburg über 77.000 Kindern und Jugendlichen signifikant geholfen. Es engagiert sich hauptsächlich in den Bereichen Bildungs- und Begabtenförderung, Bekämpfung von Bewegungsarmut, gesunde Ernährung, Integration, Armutsbekämpfung und Gewaltprävention. Die Kinder und Jugendlichen profitieren von zahlreichen Projekten prominenter Patinnen und Paten sowie Stiftungen. Henry Maske, Uschi Glas, Felix Neureuther oder Franziska van Almsick beteiligen sich mit ihren Programmen genauso wie der Deutsche Kinderschutzbund oder die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V.". Durch die Zusammenführung von bundesweit tätigen Partnerinnen und Partnern sowie regionalen Organisationen ist ein einzigartiges Netzwerk für Kinder und Jugendliche im Großraum Braunschweig-Wolfsburg entstanden. Weitere Informationen: www.united-kids-foundations.dePressekontakt:Bärbel MeeslübMEDIA GmbHE-Mail: baerbel.mees@luebmedia.comMobil: +49-177 259 5669Original-Content von: Cleven-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109036/5719704