Kalkutta, Indien (ots/PRNewswire) -Vikram Solar, einer der führenden indischen Modulhersteller, wurde aufgrund seiner größeren Effizienz, Bankfähigkeit und hochwertigen Produkte erneut in die begehrte Liste der globalen Tier-1-Modulhersteller von BloombergNEF aufgenommen.2014 wurde Vikram Solar als einziger indischer Hersteller von Tier-1-Modulen in die Liste des BNEF aufgenommen. Die Wiedererlangung dieser Position 2024 unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Produktqualität, Kundenorientierung und allgemeine Zuverlässigkeit.BloombergNEF ist ein führender Anbieter von strategischer Forschung, der sich auf die globalen Rohstoffmärkte und aufkommende Technologien konzentriert, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft gestalten. Das Ranking der PV-Modulhersteller gilt als eines der renommiertesten, seriösesten und strengsten Systeme in der Branche. Anerkannt für seine Fairness, Objektivität und hohe Glaubwürdigkeit, dient es als vertrauenswürdige Referenz für internationale Finanzinstitute und wird in der Branche weltweit geschätzt.Das BloombergNEF-Team bestätigte, dass Vikram Solar die neuen Kriterien für die Qualifizierung als Tier-1-Modulhersteller bereits im 1. Quartal 2024 erfüllt. Der Link zur Methodik der Qualifizierung ist hier BNEF (https://assets.bnef.com/public/tiering/solarmodules.pdf).Zu dieser globalen Anerkennung sagte Gyanesh Chaudhary, Vorsitzender und Geschäftsführer (CMD), Vikram Solar: "Als führender Solarmodulhersteller in Indien sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, den globalen Wandel in der Solarbranche zu beschleunigen. Zu diesem Zweck haben wir konsequent in die Verbesserung unserer Forschung und Entwicklung, unserer operativen Fähigkeiten, unserer Produktionskapazitäten und unseres kundenorientierten Ansatzes investiert, um eine konstante Leistung zu gewährleisten. Unsere anfängliche Anerkennung durch BNEF als Indiens einziger Tier-1-Modulhersteller hat unsere Entschlossenheit bestärkt, den weltweiten Fortschritt in der Solartechnologie voranzutreiben. Die erneute Bestätigung des Tier-1-Status von Vikram Solar in diesem Jahr spiegelt unser unermüdliches Engagement wider, erstklassige und zuverlässige Solarlösungen zu liefern."Informationen zu Vikram Solar:Vikram Solar Limited ist einer der führenden Anbieter von Solarenergielösungen, der sich auf die Herstellung effizienter Photovoltaik-Module spezialisiert hat. Das Unternehmen ist international in 32 Ländern vertreten, hat ein Portfolio von 1,42 GW EPC-Projekten (in Auftrag gegeben und in Ausführung) und beschäftigt 1.899 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Kalkutta, Westbengalen, ist einer der größten Hersteller von PV-Modulen in Indien mit einer kumulierten Produktionskapazität von 3,5 GW. Vikram Solar ist ein 'Top Performer' in PVELs PV-Modul-Zuverlässigkeits-Scorecard und wurde in die Tier 1-Liste der PV-Modulhersteller von BloombergNEF aufgenommen. Vikram Solar setzt Technologien zur Planung, Installation und Inbetriebnahme von Solarprojekten ein. Das Unternehmen verfügt über ein Vertriebsnetz, das mehr als 40 Städte miteinander verbindet und die Verfügbarkeit von Solarprodukten und -lösungen an über 600 Standorten in Indien gewährleistet. Website: www.vikramsolar.comFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Vinita Singh| Vikram Solar | E-Mail: press@vikramsolar.com