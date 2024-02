Mainz (ots) -Rund ein Viertel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist von Armut bedroht. Sie haben kein Geld für Klamotten, Hobbys, Urlaub oder Nachhilfe. Das Risiko, dass sich Armut verfestigt und an die nächste Generation weitergegeben wird, ist groß. 37° hat drei Familien begleitet, deren Alltag von finanziellen Sorgen geprägt ist. "37°: Vererbte Armut - Kindheit mit wenig Geld", von der Autorin Heike Dickebohm, ist am Dienstag, 27. Februar 2024, 22.15 Uhr, im ZDF zu sehen und am Sendetag ab 08.00 Uhr fünf Jahre lang in der Mediathek abrufbar.Luisa und Angie stehen mit ihrer Mutter vor der Berliner Unterkunft für Wohnungslose, in der sie vier Jahre lang gewohnt haben. So möchten sie nie wieder leben. Inzwischen konnten sie in eine Wohnung mit eigener Küche und eigenem Badezimmer ziehen, Geldsorgen bestimmen aber noch immer ihren Alltag. Jeder Wocheneinkauf wird mit Mutter Silvana, die zwei Jobs hat, streng durchgerechnet. "Ich war noch nie im Urlaub", so die 16-jährige Luisa, die sich deswegen als Außenseiterin sieht. Gemeinsam mit ihrer Schwester Angie (18) träumt sie von einer besseren Zukunft: Pferdewirtin und Kosmetikerin möchten sie werden.Der zwölfjährige Hector wohnt mit seiner Mutter Mary (37) und den vier Geschwistern in Duisburg-Obermarxloh. Hector ist es unangenehm, kein Geld zu haben. Er braucht dringend neue Fußballschuhe, aber darauf muss er warten, bis seine Mutter genügend gespart hat. Mary, die selbst keine Ausbildung hat, möchte, dass ihre Kinder eines Tages der Armut entkommen. Ein Bürojob für ihre Kinder, das wäre ihr Traum.Davin ist acht Jahre alt. Er spart jeden Cent. Seine Mitschüler wissen nicht, dass das Geld in der Familie knapp ist. "Ich denke immer, dass sie mich auslachen oder nicht mehr meine Freunde werden". Mit vier Geschwistern und seiner alleinerziehenden Mutter wohnt er in Duisburg-Neumühl. Davins Mutter Silja (43), die Vollzeit in der Gastronomie arbeitet, hadert oft mit sich und der Situation. Einfach mal eine Pizza für alle bestellen, das kann sie nicht. "Dafür gehe ich für zwei, drei Tage einkaufen."Luisa, Angie, Hector, Davin und ihre Geschwister verfolgen alle ein Ziel: Sie wollen ihren Schulabschluss und eine Ausbildung machen, nicht ständig aufs Geld achten und verzichten müssen.Die Sendung wird mit Audiodeskription und Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail an betke.c@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpresseportal.zdf.de%2Fpresse%2F37grad&data=05%7C02%7CBetke.C%40zdf.de%7C79b43619e63f42cf53e008dc1c1a0b65%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638416145393909094%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mOma2%2BhGjejAkFU2Hc8fR83gcmidqsKxKUVVa46eo24%3D&reserved=0) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend die Pressemappe: 37 Grad: ZDF-Presseportal (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-grad) und den Film als Presse-Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-vererbte-armut-kindheit-mit-wenig-geld) (nach Log-in).Hier finden Sie die "37°Leben"-Reportagen in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad-leben)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5719778