London (ots/PRNewswire) -Zarqa Al Yamama, die erste große Oper, die von der saudischen Kommission für Theater und darstellende Künste, einer der elf sektorspezifischen Kommissionen des Kulturministeriums, produziert wird, wurde bei einer exklusiven Veranstaltung in der historischen Londoner Goldsmiths' Hall international vorgestellt.Zarqa Al Yamama, die erste große Oper in arabischer Sprache, wird im April 2024 in Riad uraufgeführt und erzählt mit einheimischen Künstlern und internationalen Darstellern die Legende der Heldin, die mit der Gabe der Weissagung gesegnet war. Die Teilnehmer der Londoner Veranstaltung erlebten eine besondere Präsentation und musikalische Vorschau auf die große Oper, die eine hochmoderne theatralische Inszenierung mit schwungvollen Orchestersätzen und fesselnden Chorauftritten bot.Zum internationalen Start von Zarqa Al Yamama meinte Sultan Al-Bazie, Geschäftsführer der Theater and Performing Arts Commission:"Wir sind stolz darauf, die Legende von Zarqa Al Yamama in London zu präsentieren, das weltweit als führende Stadt für internationale Kunst und Kultur anerkannt ist, und freuen uns darauf, das internationale Publikum im April in Riad zur Premiere der Oper begrüßen zu dürfen. Aufführungen wie diese werden uns zu noch spektakuläreren Inszenierungen inspirieren und dazu führen, dass noch mehr saudische Werke produziert werden."Das Publikum kam auch in den Genuss einer Einführung in die Adaption der Legende von Zarqa Al Yamama durch den saudischen Schriftsteller und Dichter Saleh Zamanan, sowie einer Präsentation der Musik der Oper durch Ivan Vukcevic, Geschäftsführer der Arabian Opera.Zu den Hauptdarstellern gehören Dame Sarah Connolly, die weltberühmte Mezzosopranistin, die die Titelrolle der Zarqa Al Yamama spielt, sowie die Sopranistinnen Amelia Wawrzon und Sawsan Albahiti. Das Publikum war begeistert von der besonderen Darbietung der vom berühmten Lee Bradshaw komponierten Musik durch Amelia und Sawsan.Die Oper wird von den international gefeierten Dresdner Sinfonikern unter der Leitung des renommierten Dirigenten Pablo González aufgeführt, mit Gesangsbegleitung durch den Tschechischen Philharmonischen Chor Brno. Der weltbekannte Regisseur Daniele Finzi Pasca, Produzent von Großveranstaltungen wie dem Cirque du Soleil und zwei olympischen Winterzeremonien, hat die atemberaubende Inszenierung und die Spezialeffekte der Oper entworfen.Durch die Produktion von Werken wie Zarqa Al Yamama schafft die Theater and Performing Arts Commission Möglichkeiten für aufstrebende Künstler, ihr Talent auf lokaler und internationaler Ebene zu präsentieren, setzt einen Standard für künftige Produktionen, fördert den internationalen kulturellen Austausch und stellt einen wichtigen Schritt in der weiteren Entwicklung der Opernindustrie des Königreichs dar.