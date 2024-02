London (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn des Jahres 2024 sind die Inflationszahlen gegenüber ihren Höchstständen deutlich zurückgegangen, so Mario Eisenegger, ESG Fund Manager, Public Fixed Income bei M&G Investments.Die Inflation nähere sich weiter den Zielmarken der Zentralbanken an. Da die aktuellen Leitzinssätze beibehalten würden, würden die realen Zinsen die Volkswirtschaften zu belasten beginnen. Deshalb werde erwartet, dass die großen Zentralbanken der Industrieländer in diesem Jahr die Zinssätze erheblich senken würden, was zusätzliche Volatilität auf den Anleihemärkten zur Folge haben könnte. Die Meinungen über den Zeitpunkt dieser Senkungen würden auseinandergehen. Außerdem hätten die ersten beiden Monate dieses Jahres zu einer deutlichen Neubewertung geführt, so dass die Erwartungen für Zinssenkungen nach hinten verschoben worden seien. ...

