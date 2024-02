Von wegen die KI-Party ist vorbei - Nvidia hat ein weiteres bombastisches Quartal präsentiert. Die Wall Street feiert und setzt neue Kursziele fest. Sky is the limit?Es war wie der Superbowl der Börse: Der Earningsbericht des Chipgiganten Nvidia war DAS Ereignis des Quartals - und Nvidia hat nicht enttäuscht. Während Goldman Sachs den Halbleiterriesen vor Veröffentlichung der Ergebnisse als "die wichtigste Aktie auf dem Planeten Erde" bezeichnete, hat CEO Jensen Huang die Erwartungen der Wall Street rasiert. Nvidia hat für das erste Quartal einen Umsatz von 22,1 Milliarden US-Dollar gemeldet - ein Plus von 265 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Analysten im Konsens einen …