Der Goldpreis notierte am Donnerstagmorgen bei 2030 US-Dollar, ein minimaler Rückgang um 0,05 % in den letzten 24 Stunden. Diese Woche zeigt sich jedoch ein Aufwärtstrend mit einem Plus von 0,82 %. Die leichte Erholung des Goldpreises wird durch einen schwächeren Dollar und zunehmende Spannungen im Nahen Osten begünstigt, während die Märkte auf neue US-Wirtschaftsdaten warten, die wichtige Hinweise auf die Zinspolitik der Federal Reserve geben könnten.Anzeige:Die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten aus dem verarbeitenden Gewerbe und dem ...

