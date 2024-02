Die Softwareplattform von 1NCE für vernetzte Produkte entwickelt sich zum Industriestandard im Internet der Dinge.

Über 18.000 Kunden, darunter 60 Fortune 500-Unternehmen, verwalten mit 1NCE mehr als 22 Millionen Geräte.

2023 kamen insgesamt mehr als sieben Millionen neue vernetzte Geräte hinzu, innerhalb des registrierungsstärksten Monats mehr als eine Million.

Als einer der weltweit führenden Anbieter von Software und Konnektivität für das Internet der Dinge wurde 1NCE jetzt im Gartner Magic Quadrant 2024 für Managed IoT Connectivity Services Worldwide als Visionary eingestuft.

Der Gartner Magic Quadrant ist das Ergebnis ausführlicher Marktanalysen zu einem bestimmten Markt und gibt einen umfassenden Überblick über Wettbewerb und Entwicklung. Unternehmen dient diese Einordnung zum besseren Verständnis der Marktteilnehmer und ihrer Fähigkeiten. Grafisch aufbereitet und basierend auf einheitlichen Bewertungskriterien, zeigt der Magic Quadrant, wie gut Technologieanbieter ihre erklärten Visionen umsetzen und wie gut sie im Vergleich zu Gartners Markteinschätzung abschneiden1

1NCE setzt im Vertrieb auf digitale Bestellprozesse und ermöglicht damit eine schnelle und einfache Anmeldung für seine Dienste. 2023 kamen mehr als sieben Millionen neue vernetzte Geräte hinzu, die über die 1NCE Softwareplattform gemanagt werden. Im Dezember erreichte das Unternehmen mit 1,3 Millionen neuen Geräten in einem einzigen Monat einen neuen Höchststand: Pro Tag gelang es, mehr als 50.000 Geräte reibungslos und in einem vollautomatischen Prozess über die Plattform anzubinden.

Mehr als 18.000 Kunden, darunter 60 Fortune-500-Unternehmen, mit mehr als 22 Millionen vernetzten Produkten vertrauen bereits auf 1NCE. Siebzig Prozent der Kunden arbeiten schon heute grenzüberschreitend, und vierzig Prozent nutzen die Software-Plattform von 1NCE in mehr als zehn Ländern.

1NCE gehört zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen in der IoT-Branche. Matt Hatton, Gründungspartner bei Transforma Insights, schreibt: "Unsere Analyse der virtuellen Mobilfunkanbieter-Landschaft zeigt, dass 1NCE im Jahr 2023 mehr Geräte ins Netz gebracht hat als jeder andere IoT-Mobilfunkanbieter."

Die Entwicklung des Unternehmens zu einer globalen IoT-Marke wurde 2023 mit mehreren renommierten Auszeichnungen gewürdigt. So zählte 1NCE u.a. zu den Finalisten in der IoT-Kategorie der "Fierce Innovation Awards Telecom Edition" von Fierce Telecom. Das Unternehmen würdigt damit die visionärsten Netzwerkbetreiber, Service Provider und Mobilfunkanbieter hinsichtlich ihres Einsatzes für Geschäftskunden- und Verbraucherangebote der nächsten Generation. Weitere Auszeichnungen erhielt 1NCE unter anderem von Juniper Research und VDC Research.

Ivo Rook, Chief Operating Officer bei 1NCE, erklärt: "IoT-Kunden wollen einfache Lösungen. Das verspricht natürlich jeder in der Branche. 1NCE hält diese Versprechen tatsächlich, indem wir Konnektivität zu einer Komponente innerhalb der IoT-Lieferkette machen."

Die Software-Plattform von 1NCE ermöglicht es Kunden, einfach, sicher und zuverlässig Gerätedaten zu sammeln und in verwertbare Informationen umzuwandeln. Mit 1NCE können Kunden die Markteinführungszeit bei Datenerfassungsprojekten um Monate verkürzen, die Gerätelebensdauer um Jahre verlängern und Sensoren von der ersten Bereitstellung bis zum Ende des Produktlebenszyklus effizient verwalten. Neue Kunden beginnen mit dem Onboarding ganz einfach über den 1NCE Onlineshop. Der Kundensupport bietet dabei Unterstützung in 25 Sprachen.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über 1NCE

1NCE ist das einzige Software- und Konnektivitätsunternehmen, das lebenslanges IoT als globales Lifetime-Abonnement anbietet. Mission des Unternehmens ist es, echtes grenzüberschreitendes, zukunftssicheres IoT über die gesamte Lebensdauer eines Geräts zu ermöglichen problemlos und ganz ohne Unsicherheiten. In 165 Ländern und Regionen liefert 1NCE Konnektivität genauso einfach, wie man es von verbrauchsfertigem Strom kennt. Damit öffnet 1NCE die IoT-Welt für Innovatoren, die unsere Umwelt, Städte, das Gesundheitswesen, die öffentliche Sicherheit, die Lieferketten und vieles mehr mit den neuen Möglichkeiten entscheidend verbessern können. Mehr Informationen online oder auf X/Twitter, LinkedIn und Facebook.

