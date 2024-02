Diesjähriger Schwerpunkt ist die Alopecia areata (AA)

Innovaderm Research freut sich, das 5. jährliche Frühstücksevent der American Academy of Dermatology (AAD) anzukündigen, das am Samstag, den 9. März 2024, um 7:00 Uhr PST in San Diego stattfinden wird und bereits Tradition hat. Lassen Sie uns dieses mittlerweile 5. Jubiläum gemeinsam feiern!

Im Mittelpunkt des Events steht dieses Jahr das Thema Alopecia areata (AA). Es ist uns eine Ehre, Dr. Brett King und Dr. Natasha Mesinkovska, zwei weltweit anerkannte, wichtige Meinungsbildner in diesem Bereich, dabei haben zu dürfen, die ihre wertvollen Erkenntnisse und Expertise teilen werden. Sie werden über klinische Evaluationen und aktuelle Behandlungsmöglichkeiten für AA bzw. experimentelle und zukünftige Behandlungsmöglichkeiten von AA sprechen. Das ist eine einzigartige Gelegenheit, sich von führenden Experten auf dem Gebiet informieren zu lassen.

Das Frühstücksevent dient als Plattform für erkenntnisreiche Diskussionen und Networking mit Branchenfachleuten, Medizinern und Fachkollegen im Bereich der klinischen Forschung in der Dermatologie.

Sollten Sie vorhaben, die AAD in San Diego zu besuchen, empfehlen wir sehr, Ihre Teilnahme an unserem Frühstücksevent zu reservieren. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist und Sie sich frühzeitig registrieren sollten, um Ihren Platz zu sichern.

Veranstaltungen zur klinischen Forschung dieser Art sind wesentlich, um medizinisches Wissen zu fördern und die Patientenversorgung zu verbessern.

Wir freuen uns darauf, alle Teilnehmenden bei diesem spannenden Event begrüßen zu dürfen.

Registrieren Sie sich hier: https://chloe.insightly.services/rl/BMEXXZI5NZG1

Innovaderm Research Inc.

Innovaderm Research Inc. ist eine weltweit tätige CRO mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen und Spezialisierung auf therapeutische Dermatologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und kooperiert mit Biotechnologie- und Pharmaunternehmen beim kollaborativen Management von klinischen Studien in der frühen bis späten Phase. Sein Ziel besteht darin, innovative Forschungsinitiativen zu unterstützen und neue Therapien für Patienten mit Hautkrankheiten bereitzustellen.

