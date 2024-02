Die Digitalbank Revolut startet einen eigenen Robo-Advisor in Deutschland. Der soll den Kund:innen als automatisierter Berater die Möglichkeit eröffnen, zeitsparend am Kapitalmarkt zu investieren. Von dem Modell profitieren beide Seiten. Als Neobank war Revolut neben N26 einer der ersten Teilnehmer am Markt. Das aus Großbritannien stammende Unternehmen betreut inzwischen über 35 Millionen Kund:innen weltweit, mehr als eine Million davon in Deutschland. ...

