Binance mit BNB weiter auf Kurs

Trotz der zögerlichen Bewegung des Bitcoin-Preises über der Marke von 50.000 Dollar nehmen die Altcoins einen raschen Erholungskurs auf. Der Preis von BNB verzeichnet nach einem erneuten Test eine starke Aufwärtsbewegung, wodurch Binance heute zu den Top-Performern zählt. Mit einer Marktkapitalisierung von 56 Milliarden Dollar findet Binance seinen verloren geglaubten Charme wieder, obwohl der Preis noch 45% unter dem Allzeithoch von 690,93 Dollar liegt. Angesichts der aktuellen Kurswende verbessern sich die Chancen auf ein neues Allzeithoch deutlich.

Ausbruch über 400$ möglich

BNB strebt einen Ausbruch über 400 Dollar an. Mit zunehmender Dynamik und dem erfolgreichen erneuten Test der 350-Dollar-Marke zeigt der BNB-Preis eine deutliche V-förmige Umkehrung.

Darüber hinaus deutet die Preisentwicklung von BNB darauf hin, dass die Basislinie bei 350 Dollar liegt. Daher markiert der erfolgreiche erneute Test einen signifikanten Ausbruch, und der Anstieg des Handelsvolumens unterstützt die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Der RSI befindet sich bei BNB nun schon im überkauften Bereich, während der MACD weiter ein positives Momentum anzeigt.

Bei anhaltender Stimmung ist ein Ausbruch von 400$ also durchaus Möglich, wenngleich schon einige technische Indikatoren einen Rücksetzer für wahrscheinlich halten.

BNB Chart mit MACD und RSI, Quelle: www.tradingview.com

Binance gibt in Blog aussicht auf Web3 Integrationen

Die BNB Chain zielt laut Aussage von Binance darauf ab, die erforderliche Infrastruktur für die breite Annahme von Web3-Technologien bereitzustellen. Als offenes und von der Gemeinschaft geleitetes System basiert es auf einer dezentralen Umgebung. Das Ökosystem umfasst die BNB Smart Chain (BSC), opBNB und BNB Greenfield, wobei der BNB-Token eine zentrale Rolle für Transaktionen und Governance innerhalb des Ökosystems spielt.

Im Jahr 2023 hat die BNB Chain ihre Kapazitäten unter Beweis gestellt, indem sie erhebliche Fortschritte gemacht und mehrere Meilensteine erreicht hat. So wurden sowohl die BSC als auch opBNB auf ihre Skalierbarkeit hin getestet, wobei BSC einen Tagesrekord von 32 Millionen Transaktionen und opBNB sogar 71 Millionen Transaktionen verzeichnete. Darüber hinaus wurde ein Rückgang der durch Hacking und Betrug verursachten Verluste um 85% festgestellt.

Die täglich aktiven User haben 1,2 Millionen überschritten, Quelle: www.bnbchain.org

Die Steigerung der Nutzer erfolgte trotz des anhaltenden Rechtsstreits zwischen Binance und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) in den letzten Monaten. In den letzten vier Jahren ist die Gesamtzahl der aktiven Nutzer auf der BNB Chain damit um das Sechsfache gestiegen.

Im Laufe des Jahres 2023 machte die BNB Chain Fortschritte, insbesondere inmitten gesteigerter Aktivität und einer positiven Veränderung im Marktkreislauf. Die Binance Smart Chain, die Ebene des BNB-Ökosystems, auf der Smart Contracts ausgeführt werden, zusammen mit opBNB, der Layer-2-Lösung der BNB Chain, demonstrierten ihre Skalierbarkeit, indem sie Spitzenlasten von 2.000 bzw. 4.500 Transaktionen pro Sekunde ausgeführt haben.

Binance will 2024 auch in Sachen Nachhaltigkeit weitere Fortschritte machen. Ein wesentlicher Aspekt ihrer Bemühungen umfasst die Integration von Umweltaspekten in ihre Technologie und Betriebsstrategie. Dies beinhaltet die Förderung energiesparender Verfahren innerhalb der Blockchain-Technologie, um den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.

Darüber hinaus engagiert sich die BNB Chain für die Unterstützung nachhaltiger Projekte und Initiativen, die Blockchain-Technologie nutzen, um Umweltprobleme zu adressieren. Ein bekanntes Projekt, welches auf BNB basiert, ist eTukTuk. Das Team möchte die Nachhaltigkeit des Verkehrssystems, in diesem Fall in Asien und Afrika, nachhaltiger gestalten, um die Menschen ökologisch und gleichzeitig ökonomisch weiterzubringen. Ziel ist es, ein System zu implementieren, das elektrische Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur in eine Blockchain optimierte Umgebung bringt.

eTukTuk Projektfianzierung, Quelle: www.etuktuk.io

Interessierte können in das Projekt investieren, um einerseits die Realisierung des Vorhabens zu unterstützen, und andererseits können Anleger damit von Erträgen des Projekts partizipieren.

Umweltauswirkungen sind enorm

2-Takt-Motoren, wie sie in TukTuks eingesetzt werden, stoßen über hundert Mal mehr gesundheitsschädliche Schadstoffe aus als andere Fahrzeuge. Diese hohen Emissionen umfassen unverbrannte Treibstoffreste und Ölstäube, was sie zu einer signifikanten Quelle der Luftverschmutzung macht. Besonders problematisch sind die hohen Ausstöße von organischen Aerosolen und Benzol, einem krebserregenden Stoff. eTukTuk zielt darauf ab, diese negativen Auswirkungen durch den Einsatz von elektrischen Fahrzeugen und einer verbesserten Ladeinfrastruktur zu reduzieren, um sowohl die Lebensqualität der Menschen zu erhöhen als auch ökonomische Vorteile zu bieten.

Das Projekt will eine realistische und umweltfreundliche Alternative zu den traditionellen, TukTuks anbieten. eTukTuk EVs zeichnen sich durch Sicherheit und Nachhaltigkeit aus und werden in Asien lokal hergestellt. Neben den elektrischen Fahrzeugen umfasst das Netzwerk auch EV-Ladestationen, die zugänglich, kompakt und zukunftssicher gestaltet sind. Damit zielt das Projekt darauf ab, die Luftqualität, die Zugänglichkeit zu einer Ladeinfrastruktur, eine blockchainoptimierte Routenplanung und die erträge der lokalen Rikscha Fahrer zu verbessern.

