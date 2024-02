Diese drei Krypto-Presales könnten 2024 auf Solana folgen

Wenn wir einen Krypto-Rückblick in 2023 wagen, dürfte wohl kein Weg an Solana vorbeiführen. Denn die Top 5 Kryptowährung konnte den Wert vom Verlaufstief im Bärenmarkt fast verzehnfachen. Frei nach dem Motto "Totgesagte leben länger" probte Solana die Wiederauferstehung und scheint heute stärker im Krypto-Space etabliert denn je. Zwar korrigiert Solana Anfang 2024 mitunter deutlich. In den letzten sieben Tagen stehen hier Kursverluste von rund 8 Prozent zu Buche. Übergeordnet sieht es jedoch weiterhin stark aus. Denn das Big Picture bleibt konstruktiv, oberhalb von 100 US-Dollar scheint eine Aufwärtsbewegung indiziert.

Dennoch wird Solana wohl 2024 nicht erneut 10x bringen. Wer hier auf derartige Renditen setzt, muss etwas spekulativer vorgehen.

Mit steigender Risikobereitschaft werden Krypto-ICOs für Anleger wieder spannender. In den letzten Tagen kristallisierten sich hier einige Projekte heraus, die dank steigender Nachfrage in der Community massives Kurspotenzial haben könnten.

eTukTuk

In Regionen wie Indien und Sri Lanka sind auch im Jahr 2024 die bekannten Dreiräder mit Verbrennungsmotor (oder TukTuks genannt) eine bedeutende Umweltbelastung. Denn diese haben im Vergleich zu herkömmlichen Kraftfahrzeugen eine höhere CO2-Emission. Vor diesem Hintergrund zielt das innovative Krypto-Projekt eTukTuk darauf ab, diese Fahrzeuge in eine ökologisch nachhaltigere und energieeffizientere Variante zu transformieren. Dies könnte ein Ansatz sein, der am Markt für Interesse sorgt.

Mehr über eTukTuk erfahren

Indem eTukTuk die Prinzipien der Blockchain mit dem Wunsch eines besseren Umweltschutzes verbindet, soll eine aktuelle Herausforderung gelöst werden. Denn nach dem Team komme der Prämisse, dass effektiver Umweltschutz die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Entwicklungs- und Schwellenländern erreicht, große Bedeutung zu. Die umgestalteten elektrischen Versionen dieser TukTuks bieten nicht nur eine umweltschonende Alternative, sondern sind auch mit einem innovativen Sicherheitskonzept ausgestattet. Durch die Nutzung der Layer-2-Technologie auf der Binance Smart Chain wird zudem eTukTuk besser skalierbar. Hier setzt das Team auf einen Ansatz, der ökologische Nachhaltigkeit mit Anreizsystemen verknüpft, wobei auch Blockchain- und KI-Technologien eine zentrale Rolle spielen.

Mit einem bereits eingesammelten Kapital von über 1,25 Millionen US-Dollar und einem angebotenen Staking-Ertrag von 184 Prozent APY im Vorverkauf, setzt eTukTuk durchaus ambitionierte Ziele. Das Projekt möchte ergo eine KI-gestützte, nachhaltige Mobilitätslösung in Entwicklungsländern etablieren und eine fortschrittliche Ladeinfrastruktur errichten, die auf Blockchain-Technologie basiert.

Zum eTukTuk Presale

Meme Kombat

Auch Meme-Coins dürften 2024 erneut Interesse wecken. Meme Kombat möchte hier also ein Gaming-Ökosystem erschaffen, das sich durch die Integration von populären Memes als einzigartige Charaktere auszeichnet. Ergo finden hier Meme-Battles statt, wie PEPE gegen DOGE oder SHIB gegen SPONGE. Der innovative Gaming-Coin mit Meme-Branding hat bereits im Presale 10 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mit dem bevorstehenden Start der ersten Börsennotierungen, signalisiert der Countdown auf der Webseite, dass Early-Adopters kurz vor der letzten Gelegenheit stehen.

Mehr über Meme Kombat erfahren

Ferner können Früh-Investoren direkt eine Staking-Rendite von 99 Prozent APY erzielen. Meme Kombat versteht es hier augenscheinlich, Gaming und Meme-Kultur zu vereinen, wodurch es besonders für Investoren interessant wird, die bereits eine Affinität zu Meme-Coins aufweisen. Das Projekt kombiniert somit Unterhaltung mit passiven Einkommensmöglichkeiten durch Staking.

Die Tokenomics setzen auf Fairness und Community-Einbindung, ohne Insider-Zuteilungen. Ein Token-Audit und ein doxxed Team signalisieren hohe Sicherheit bei Meme Kombat. Hier hebt sich der MK Token erfolgreich von anderen Meme-Coins ab.

Zum Meme Kombat Presale

Scotty the AI

In den letzten Tagen zeigten Kryptowährungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, signifikante Aufwärtstrends, während Meme-Coins ihre anhaltende Beliebtheit unter Beweis stellten. Die Kombination von Memes und KI dürfte Hype-Potenzial haben. In diesem dynamischen Umfeld positioniert sich aktuell das innovative Krypto-Projekt Scotty the AI (SCOTTY), welches die Sicherheitslandschaft im Bereich der Blockchain durch den Einsatz fortschrittlicher Erkennungstechnologien für Betrugsversuche transformieren möchte. SCOTTY kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit einem fundierten Verständnis der Blockchain-Technologie, um sich als zentraler Akteur in der Sicherung digitaler Assets zu positionieren. Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Sicherheit, scheint der Ansatz von SCOTTY, der wichtige Sicherheitsmaßnahmen mit dem unterhaltsamen Element von Memes verbindet, für wachsende Nachfrage prädestiniert.

Mehr über Scotty the AI erfahren

Durch den Einsatz von fortschrittlichen Algorithmen überwacht SCOTTY Blockchain-Transaktionen und identifiziert proaktiv potenzielle Sicherheitsrisiken. Die integrierte KI soll Sicherheitsmaßnahmen verstärken, indem sie komplexe Blockchain-Transaktionen analysiert und Unregelmäßigkeiten aufdeckt.

Derzeit bewegt sich der Presale von SCOTTY zügig auf den Meilenstein von 500.000 US-Dollar zu. Wer hier noch zu günstigen Preisen einsteigen möchte, muss sich beeilen und kann dann vor dem Handelsstart attraktive Buchgewinne aufbauen.

Direkt zum Scotty the AI Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.