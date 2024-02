© Foto: Ryoichiro Kida - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Der Nikkei 225 hat heute mit 39.156,97 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Damit erreichte der japanische Leitindex einen höheren Stand als während der großen japanischen Börsenblase 1989.Der Nikkei stieg am Donnerstag zeitweise bis auf 39.156,97 Punkte und übertraf damit sein bisheriges Allzeithoch von 38.957,44 Punkten, das am letzten Handelstag des Jahres 1989 erreicht worden war. An diesem Tag hatte der japanische Leitindex bei 38.915,87 Punkten geschlossen, während er heute mit einem Plus von 2,19 Prozent bei 39.098,68 Punkten aus dem Handel ging. Laut Reuters sei die jüngste Rallye auf günstige Bewertungen und Unternehmensreformen zurückzuführen, die ausländisches Kapital anzögen, …