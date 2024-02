NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach einer Telefonkonferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 410 Franken belassen. Den Aussagen des Managements entnehme er, dass der Versicherer ein Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie von mehr als 8 Prozent hat, letztlich aber lieber mehr als 10 Prozent erreichen will, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 08:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 08:12 / ET

CH0011075394