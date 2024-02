Rüsselsheim (ots) -- Sportlich: Kleinwagen-Bestseller von Opel im besonders dynamischen GS-Look- Starke Kontraste: Außen Rekord Rot mit schwarzem Dach, innen weiße Dekore- Verantwortungsbewusst: Lokal emissionsfrei mit bis zu 357 km Reichweite (WLTP[1])- Vom TV auf die Straße: Sondermodell lässt Kampagne "Yes, of Corsa" real werdenJung, aufregend, auf den Punkt - so bewirbt Opel seit Herbst den neuen Corsa (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/corsa-electric-2023). Für alle, die auf der Suche nach einfacher, spannender und elektrischer Mobilität sind, kann es nur eine Antwort geben: "Yes, of Corsa!" Die außergewöhnliche crossmediale Kampagne (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/eine-neue-einfuehrungskampagne-fuer-den-kleinwagen-bestseller-von-opel-yes-of-corsa) krönt ab sofort das auf den prägnanten Namen getaufte neue Sondermodell Corsa Electric Yes. Die exklusive Sonderauflage von Deutschlands beliebtestem Kleinwagen (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/opel-corsa-2023-meistverkaufter-kleinwagen-in-deutschland) der vergangenen Jahre wird im sportlichen GS-Look mit spezieller Rekord Rot-Lackierung und dazu kontrastierendem schwarzen Dach überall, wo sie auftaucht, zum Blickfang. So fährt das mit zahlreichen Technologie- und Komfort-Details ausgestattete Corsa Yes-Sondermodell als batterie-elektrischer Corsa Electric zum besonders attraktiven Preis von 29.990 Euro vor (UPE inkl. MwSt.)."Ist unser neues, exklusives Corsa-Sondermodell top ausgestattet? Wird es auf der Straße die Blicke auf sich ziehen? Und vor allem: Kann ich dabei mit viel Fahrspaß lokal emissionsfrei unterwegs sein? All diese Fragen beantwortet der neue 'Corsa Electric Yes' mit einem klaren 'Ja!'", sagt Opel Deutschland-Markenchef Patrick Dinger. "Mit dem zeitlich limitierten Sondermodell bringen wir unsere erfolgreiche Kampagne auf die Straße und zeigen so erneut, dass wir halten, was wir versprechen - mit vielen Vorteilen für unsere Kunden. Schnell zugreifen, lohnt sich also.""Yes, of Corsa": Opel-Kleinwagen-Bestseller als starkes StatementDas neue Corsa Electric Yes-Sondermodell begeistert auf den ersten Blick - und das aus jeder Perspektive. Vorne trägt der Corsa nun stolz das charakteristische Markengesicht Opel Vizor, am Heck prangt mittig selbstbewusst der Modellname, im Innenraum sichtbar ergänzt um das Yes-Emblem. Den mutigen Auftritt unterstreicht die exklusive Rekord Rot-Lackierung. Im starken Kontrast dazu stehen das schwarze Dach, die schwarzen Außenspiegelgehäuse und die 16 Zoll großen schwarzen Leichtmetallräder. Neben Rekord Rot können die Kunden ihren Corsa Electric Yes auch in weiteren aussagekräftigen Lackierungen wählen.Klare Kontraste auch im Passagierabteil: Fahrer und Beifahrer nehmen auf Sportsitzen in Stoff/Premium-Lederoptik Platz, die mit roten Akzenten den sportlichen Look hervorheben. Während der Dachhimmel dunkel gehalten ist, erstrahlen die übrigen Innenraum-Dekore weiß. Über die zahlreichen serienmäßigen Assistenzsysteme hinaus machen das schlüssellose Startsystem "Keyless Start", der Parkpilot fürs Heck und die Klimatisierungsautomatik die Fahrt im batterie-elektrischen Corsa-Sondermodell noch angenehmer. Bestens vernetzt sind Corsa Yes-Kunden mit dem Apple CarPlay und Android Auto kompatiblen Multimedia-Infotainment samt 10 Zoll großem Farb-Touchscreen, kabelloser Smartphone-Integration und OpelConnect-Diensten[2].Für viel Fahrspaß vom ersten Tipp aufs Fahrpedal sorgt der vollelektrische Corsa Yes mit seinem 100 kW/136 PS starken E-Motor und 260 Newtonmeter direkt anliegendem Drehmoment. So lassen sich bis zu 357 Kilometer (gemäß WLTP[1]) ohne Zwischenstopp zurücklegen - flott, leise und vor allem lokal emissionsfrei.[1] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.[2] Connect Plus-Dienste sind für 6 Monate nach Garantiebeginn kostenfrei verfügbar.Pressekontakt:Patrick Munsch, 06142-6922440, patrick.munsch@opel.comDavid Hamprecht, 06142-6922459, david.hamprecht@opel.comAxel Seegers, 06142-6922501, axel.seegers@opel.comOriginal-Content von: Opel Automobile GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59486/5720143