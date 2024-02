Wind River ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme, kündigte heute Erweiterungen für Wind River Studio an, mit denen die Automatisierung im großen Maßstab vereinfacht werden soll, damit Kommunikationsdienstleister (Communication Service Provider, CSPs) ihren Ausbau von 5G-fähigen Diensten im Edge-Bereich unterstützen können.

"Es gibt eine steigende Nachfrage nach Unterstützung, um 5G-fähige Dienste an der intelligenten Edge mit höherer Geschwindigkeit, Bandbreite und ultraniedriger Latenz zu verarbeiten. Um diesen Anforderungen erfolgreich gerecht zu werden, ist eine umfassende Automatisierung für die Betreiber mittlerweile unerlässlich", so Paul Miller, Chief Technology Officer bei Wind River. "Um den steigenden Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf die Automatisierung von Implementierungen und Upgrades nachzukommen, ermöglichen unsere neuesten Erweiterungen für Wind River Studio eine drastische Reduzierung der Upgrade- und Wartungszeiten und schaffen gleichzeitig neue Möglichkeiten für den parallelen, zunehmend automatisierten Betrieb. Außerdem können die Betreiber ihren Stromverbrauch deutlich optimieren, um von weiteren Energieeinsparungen zu profitieren."

Die neuesten Produktfunktionen in Wind River Studio ermöglichen fortschrittliche und skalierbare Betriebsabläufe:

Die Wind River Studio Cloud Platform kann 50 schneller aktualisiert werden und die Upgrade-Zeit für Kubernetes ist um 65 kürzer, wodurch die Kunden insgesamt eine höhere betriebliche Effizienz erzielen

wodurch die Kunden insgesamt eine höhere betriebliche Effizienz erzielen Ein höheres Maß an Automatisierung bietet einheitliche und absichtsgesteuerte Funktionen zum Upgrade von Studio-Komponenten, Speichersystemen und Kubernetes

bietet einheitliche und absichtsgesteuerte Funktionen zum Upgrade von Studio-Komponenten, Speichersystemen und Kubernetes Es wird eine massive Verkürzung der Dauer von Upgrade-Kampagnen durch die zentral verwaltete Parallelisierung von Upgrades/Updates im gesamten Netzwerk erreicht

durch die zentral verwaltete Parallelisierung von Upgrades/Updates im gesamten Netzwerk erreicht Validierungs-, Audit- und Überwachungsfunktionen stelle sicher, dass die Infrastruktur und die Umgebung bereit für eine Bereitstellung, ein Update oder ein Upgrade sind, um vermeidbare Fehler bei der Bereitstellung und Aktualisierung zu vermeiden

stelle sicher, dass die Infrastruktur und die Umgebung bereit für eine Bereitstellung, ein Update oder ein Upgrade sind, um vermeidbare Fehler bei der Bereitstellung und Aktualisierung zu vermeiden Bei der Energieeffizienz wurden Fortschritte durch eine feinere Granularität mit Leistungseinstellungen pro CPU und Kern sowie eine neue Visualisierung von Leistungsmetriken erzielt. Diese sind für die Cloud-native Netzwerkfunktion (CNF) von Drittanbietern und die Studio-Anwendung verfügbar und eröffnen neue Analyse- und Konfigurationsmöglichkeiten zur Optimierung des Energieverbrauchs

Bei der Umstellung auf 5G Cloud RAN stehen CSPs vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen beim Hosten von virtualisierten und containerisierten Netzwerkfunktionen in hochkomplexen, verteilten und heterogenen Telco-Cloud-Implementierungen. Diese Netzwerke erfordern neue Fähigkeiten, um sie zu automatisieren, zu skalieren und zu verwalten. Um das volle Potenzial der Service-basierten 5G-Architektur auszuschöpfen, ist eine stärkere Automatisierung und Standardisierung von entscheidender Bedeutung. Die neuesten Funktionen von Wind River Studio optimieren die Automatisierung von Massenimplementierungen für die Bereitstellung von Tag 0 bis Tag 2 und den skalierten Betrieb. Wind River kann dazu beitragen, die Benutzerinteraktion mit dem Upgrade-Prozess stark zu vereinfachen, die Integrationskosten zu senken, die Möglichkeiten für menschliche Fehler zu verringern und letztendlich Fortschritte bei der Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Leistung zu erzielen.

Wind River Studio basiert auf dem Open-Source-Projekt StarlingX und bietet eine vollständig Cloud-native, Kubernetes- und Container-basierte Architektur zur Entwicklung, Bereitstellung, zum Betrieb und zur Wartung dezentraler Edge-Netzwerke in großem Maßstab. Es schafft die Grundlage für die Verwaltung eines geografisch verteilten Netzwerks und vereinfacht den Betrieb von Tag 1 und Tag 2, indem es eine automatisierte Lösung mit nur einer einzigen Schnittstelle und ohne Eingriffe bietet. Studio löst die komplexe Herausforderung für Service Provider, eine Cloud-native Infrastruktur für verteilte Core-to-Edge-Cloud-Netzwerke zu implementieren und zu verwalten und so traditionelle RAN-Leistung in einer vRAN/Open RAN-Implementierung bereitzustellen.

Wind River hat eine Schlüsselrolle bei der weltweit ersten erfolgreichen 5G-Datensession gespielt, bei der ersten Open RAN-Implementierung in Kanada, beim Aufbau kommerzieller vRAN/O-RAN-Programme, einschließlich eines der größten Open RAN-Netzwerke der Welt, und beim Start des ersten vollautomatischen Edge-Rechenzentrums für kommerzielle Dienste.

Weitere Informationen über die Arbeit von Wind River im Bereich Telekommunikation erhalten Sie unter www.windriver.com/solutions/telecommunications.

Um Wind River-Technologien auf dem MWC Barcelona 2024 vom 26. bis 29. Februar aus nächster Nähe zu erleben, besuchen Sie den Wind River-Stand in Halle 2, 2F25.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für geschäftskritische intelligente Systeme. Das Unternehmen ist seit mehr als vier Jahrzehnten ein Innovator und Pionier und unterstützt Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und die Expertise von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Industrie, der Medizin und der Telekommunikation. Das Unternehmen verfügt über ein breites Portfolio, das durch erstklassige globale professionelle Dienstleistungen und Support sowie ein breites Partner-Ökosystem ergänzt wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

