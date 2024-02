Unterföhring (ots) -- In den Hauptrollen: Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Anna Próchniak und Jonas Nay- Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Heather Morris- Trailer zum Download hier (https://app.shift.io/review/65d75b80edc5dd134f00defc)- Link zum Trailer auf YouTube hier (https://youtu.be/dJWwkMvlR8c)- Download-Link für das Presseheft hier (https://app.shift.io/review/65d74494c58adc4aa5084c6c)- Download-Link für Fotos hier (https://app.shift.io/review/65d60b802c9987281bfc3956)Sky und Peacock veröffentlichen heute den offiziellen Trailer der Sky Original Serie "The Tattooist of Auschwitz (https://www.sky.de/serien/the-tattooist-of-auschwitz)". Die sechsteilige Miniserie basiert auf dem gleichnamigen internationalen Bestseller von Heather Morris und ist inspiriert durch die wahre Geschichte von Lali und Gita Sokolov, die sich während des Zweiten Weltkrieges als Gefangene im Konzentrationslager Auschwitz kennen lernten.Im beindruckenden Teaser-Trailer ist der ältere Lali (Harvey Keitel) zu sehen, der Heather Morris (Melanie Lynskey) von seinen Erlebnissen in Auschwitz erzählt, während wir ihn durch seine Erinnerungen an diese Zeit begleiten. Wir sehen auch den jüngeren Lali (Jonah Hauer-King) wie er Gita (Anna Próchniak) trifft und sich in sie verliebt. Im Trailer ist auch die ergreifende Musik des preisgekrönten Filmkomponisten Hans Zimmer zu hören, der den Soundtrack zur Serie komponiert. In Deutschland ist "The Tattooist of Auschwitz" ab 8. Mai bei Sky und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf verfügbar.Über "The Tattooist of Auschwitz":"The Tattooist of Auschwitz" ist die Geschichte des slowakischen, jüdischen Mannes Lali (Jonah Hauer-King), der 1942 nach Auschwitz-Birkenau deportiert wurde, dem Konzentrationslager, in dem über eine Million Juden während des Holocausts ermordet wurden.Kurz nach seiner Ankunft wird er zu einem der Tätowierer ernannt, der die Aufgabe hat, den Mitgefangenen Identifikationsnummern auf den Arm zu stechen. Dabei lernt er eines Tages Gita (Anna Próchniak) kennen. Sie verlieben sich auf den ersten Blick, und so beginnt eine mutige, unvergessliche und menschliche Geschichte. Unter ständiger Bewachung durch den unberechenbaren Nazi-SS-Offizier Stefan Baretzki (Jonas Nay) sind Lali und Gita fest entschlossen, sich gegenseitig am Leben zu erhalten.Rund 60 Jahre später trifft Lali (Harvey Keitel) die junge Schriftstellerin Heather Morris (Melanie Lynskey). Der kürzlich verwitwete Lali findet den Mut, der Welt seine Geschichte zu erzählen. Indem er Heather seine Geschichte erzählt, wird der 80-jährige Lali mit den traumatischen Geistern seiner Jugend konfrontiert und durchlebt noch einmal seine Erinnerungen daran, wie er sich an den schrecklichsten Orten verliebte.Regie bei "The Tattooist of Auschwitz" führt Tali Shalom-Ezer. Als Executive Producer fungiert Claire Mundell gemeinsam mit ihrer Firma Synchronicity Films sowie Sky Studios und All3Media International. Jacquelin Perske ist ebenfalls Executive Producer und Head-Autorin der Serie, als Episoden-Autoren fungieren Evan Placey (Associate Producer) und Gabbie Asher. Serena Thompson ist Executive Producer für Sky Studios.NBCUniversal Global TV Distribution und All3Media International übernehmen gemeinsam den internationalen Vertrieb der Serie. Stan, Australiens führender lokaler Streamer, übernimmt die Originalrechte an der Serie in seinem Gebiet, während SkyShowtime die Rechte für Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Dänemark, Finnland, Ungarn, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Schweden übernimmt.Die Serie ist ab Mai in Deutschland bei Sky und dem Streamingdienst WOW sowie in Österreich, der Schweiz, in UK, Irland und Italien, bei Peacock in den USA sowie bei Stan in Australien verfügbar. 