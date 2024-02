Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -"KI-Assistent für Radiologen"- Kakao Brain hat im vergangenen Monat einen webbasierten Radiologieberichtsdienst für Forschungszwecke (Research Use Only, RUO) eingeführt, der auf seiner groß angelegten künstlichen Intelligenz (AI), "KARA-CXR", basiert.- Kakao Brain plant, die interaktiven Funktionen zur Unterstützung verschiedener bildgebender medizinischer Untersuchungen durch die Weiterentwicklung der groß angelegten multimodalen KI-Technologie zu erweitern.Kakao Brain hat die webbasierte Lösung "KARA-CXR" (kurz für "Kakao Brain AI for Radiology Assistant-CXR") vorgestellt, die nur für Forschungszwecke genutzt werden kann. Dabei handelt es sich um einen groß angelegten KI-Algorithmus, der sofort vorläufige Radiologieberichte zur Überprüfung durch den Arzt erstellt, wenn Röntgenbilder der Brust ins Internet hochgeladen werden.Mit dieser benutzerfreundlichen und nahtlosen Lösung können medizinische Forscher verschiedene Funktionen nutzen, wie z. B.: zwei Arten von KI-Interpretationen von Röntgenbildern (ein einfacher Bericht und ein detaillierter vollständiger Bericht); die Möglichkeit, mehrere DICOM-Dateien gleichzeitig hochzuladen und mehrere Berichte gleichzeitig zu erhalten; und die Möglichkeit, die KI-Interpretationen innerhalb der Forschungsgruppe oder der medizinischen Gemeinschaft zu teilen. Darüber hinaus verfügt es über konforme Sicherheitsmaßnahmen, die alle in DICOM-Dateien enthaltenen persönlichen Informationen anonymisieren und schützen.Kakao Brain begann 2022 mit der Entwicklung von "KARA-CXR" und arbeitete dabei mit 11 führenden Universitätskliniken und großen medizinischen Einrichtungen zusammen. Zu den Partnern gehören: Ewha Womans University Medical Center (Seoul, Mok-dong), Ajou University Hospital, Soonchunhyang Medical Center (Cheonan, Gumi, Seoul), Chungnam National University Hospital, Chungbuk National University Hospital, Keimyung University Dongsan Medical Center, Inha University Hospital, Dongguk University Ilsan Hospital und andere. KARA-CXR" hat mehr als 16 Millionen Röntgenbilder und -befunde analysiert. KARA-CXR basiert auf dem auf das Gesundheitswesen spezialisierten, groß angelegten generativen KI-Modell von Kakao Brain, und das Forschungsteam bereitet die Veröffentlichung der Ergebnisse in einflussreichen wissenschaftlichen Zeitschriften vor.Kakao Brain bereitet sich auf die Zertifizierung durch die Europäische Union vor und bemüht sich um die Zulassung durch die US FDA und das koreanische Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit. Kakao Brain setzt sich für den Ausbau von KI-gestützten Radiologielösungen ein, um die Ineffizienz der bestehenden Interpretations- und Berichtsprozesse und den Mangel an Radiologen zu beheben und das medizinische Personal von der zunehmenden Arbeitsbelastung zu entlasten. Als RUO-Tool ist KARA-CXR derzeit nur für Forschungszwecke verfügbar und dient nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Krankheiten.Kim Il-doo, Geschäftsführer von Kakao Brain, erklärte: "Da KARA-CXR unter Verwendung hochwertiger Daten und der neuesten Technologie, die umfangreiches Lernen und generative KI beinhaltet, entwickelt wurde, hoffe ich, dass es letztendlich eine große Rolle bei der Verbesserung des Arbeitsablaufs für Radiologen spielen wird, ganz zu schweigen von der Verbesserung der Effizienz der Interpretation von Röntgenbildern." Er fügte hinzu: "Wir planen, über die Generierung von KI-Interpretationen von Röntgenbildern der Brust hinauszugehen, indem wir die Algorithmen um interaktive Funktionen erweitern, die eine Vielzahl von medizinischen Bildgebungstests unterstützen, indem wir die fortschrittliche multimodale generative KI-Technologie im großen Maßstab nutzen."Kakao Brain ist ein globales KI-Technologieunternehmen mit Sitz in Korea. Kakao Brain wurde 2017 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, KI-Technologien zu entwickeln, die den Lebensstil der Menschen verändern. Das Unternehmen stellt sich der Herausforderung, die "undenkbare Frage" zu stellen, um Innovationen anzustoßen, die allen ein besseres Leben ermöglichen. Kakao Brain hat zahlreiche innovative KI-Technologien und -Dienste entwickelt, um die Lebensqualität der Menschen durch kontinuierliche technologische Innovationen zu verbessern. Dazu gehören das groß angelegte Sprachmodell KoGPT und das Bilderzeugungsmodell Karlo. Darüber hinaus trägt Kakao Brain zur Entwicklung der KI-Technologie-Community bei, indem es "Coyo" veröffentlicht, einen Datensatz, der aus etwa 740 Millionen Bildern und Texten besteht. 