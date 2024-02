Globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen wird zum zehnten Mal in Folge als Leader im Bereich iPaaS anerkannt

Boomi TM, der führende Anbieter von intelligenten Integrations- und Automatisierungslösungen, gab heute bekannt, dass Gartner Boomi als Leader eingestuft und das Unternehmen in seinem Magic Quadrant für Integration Platform as a Service (iPaaS) in Bezug auf die Durchführungsfähigkeit am höchsten positioniert hat. Dies ist das zehnte Mal in Folge, dass Boomi im Gartner Magic Quadrant für iPaaS als Leader bezeichnet wurde. Gartner hat 17 iPaaS-Anbieter hinsichtlich ihrer Durchführungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision bewertet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240221279892/de/

Boomi Celebrates Being Positioned Highest for Ability to Execute in the Gartner® Magic Quadrant for Integration Platform as a Service (Graphic: Business Wire)

"Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere höchste Positionierung in Bezug auf die Durchführungsfähigkeit und die Anerkennung als 10-facher Leader im Gartner Magic Quadrant für iPaaS unsere kompromisslose Produktqualität, Innovationsleistung und Umsetzung als Team unterstreicht", sagte Steve Lucas, CEO von Boomi. "Wir gehen weiter als je zuvor an die Grenzen, um bahnbrechende Innovationen zum Nutzen unserer Kunden und Partner weltweit auf den Markt zu bringen. Es ist erfreulich zu sehen, dass die Branche unsere bedeutenden Leistungen zur Kenntnis nimmt."

Weltweit verlassen sich mehr als 20.000 Kunden in allen Branchen auf die cloudbasierte, vereinheitlichte, Low-Code-, skalierbare, offene, sichere und intelligente Boomi-Plattform aufgrund ihrer Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrigen Gesamtbetriebskosten. Dabei werden Organisationen in die Lage versetzt, ihre Geschäftsergebnisse schnell und einfach voranzutreiben.

Boomi hat kürzlich bedeutende Updates seiner Plattform und seines Geschäfts angekündigt, darunter:

Produktinnovation

Event Streams Erhältlich über Boomi und im AWS Marketplace; der mandantenfähige Message-Queuing- und Streaming-Service für Unternehmen ermöglicht es Unternehmen, Integrationen zu erstellen, die stabiler und skalierbarer sind als herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Integrationsprozesse und in Echtzeit ablaufen.

Erhältlich über Boomi und im AWS Marketplace; der mandantenfähige Message-Queuing- und Streaming-Service für Unternehmen ermöglicht es Unternehmen, Integrationen zu erstellen, die stabiler und skalierbarer sind als herkömmliche Punkt-zu-Punkt-Integrationsprozesse und in Echtzeit ablaufen. Boomi AI Durch die Nutzung von deidentifizierten Metadaten, Mustern und bewährten Methoden aus 200 Millionen Integrationen, die mit der Boomi-Plattform durchgeführt wurden, bietet Boomi AI eine vereinfachte Benutzererfahrung, die generative KI nutzt, um Anwendungen, Daten, Prozesse, Personen und Geräte über Organisationen hinweg zu verbinden und zu integrieren.

Durch die Nutzung von deidentifizierten Metadaten, Mustern und bewährten Methoden aus 200 Millionen Integrationen, die mit der Boomi-Plattform durchgeführt wurden, bietet Boomi AI eine vereinfachte Benutzererfahrung, die generative KI nutzt, um Anwendungen, Daten, Prozesse, Personen und Geräte über Organisationen hinweg zu verbinden und zu integrieren. Boomi GPT Als erstes Angebot der Boomi AI Suite bietet Boomi GPT eine einfache, dialogorientierte Erfahrung auf der Boomi-Plattform. Mit Boomi GPT können Organisationen die Leistungsfähigkeit der generativen KI nutzen, um Integrationen und Automatisierungen schneller als je zuvor durchzuführen, was die Demokratisierung von Innovationen und Geschäftsergebnisse weiter vorantreibt.

Als erstes Angebot der Boomi AI Suite bietet Boomi GPT eine einfache, dialogorientierte Erfahrung auf der Boomi-Plattform. Mit Boomi GPT können Organisationen die Leistungsfähigkeit der generativen KI nutzen, um Integrationen und Automatisierungen schneller als je zuvor durchzuführen, was die Demokratisierung von Innovationen und Geschäftsergebnisse weiter vorantreibt. KI-Patente Dieses Jahr hat Boomi zwei neue Technologie- Patente auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz errungen, welche die bestehenden Paradigmen bei der Konstruktion von Integrationsprozessen in Frage stellen. Diese Patente sind ein weiterer Beweis für die Innovationsführerschaft des Unternehmens und das Engagement seines talentierten Teams von Ingenieuren, Wissenschaftlern und Innovatoren.

Dieses Jahr hat Boomi zwei neue Technologie- Patente auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz errungen, welche die bestehenden Paradigmen bei der Konstruktion von Integrationsprozessen in Frage stellen. Diese Patente sind ein weiterer Beweis für die Innovationsführerschaft des Unternehmens und das Engagement seines talentierten Teams von Ingenieuren, Wissenschaftlern und Innovatoren. Neue ISO-Zertifizierungen Die ISO 27001- und 27701-Zertifizierungen von Boomi zeigen das fortlaufende Engagement des Unternehmens für Informationssicherheit und Datenschutz-Compliance. Als einer der wenigen iPaaS-Anbieter, der auch von FedRAMP autorisiert ist, entwickelt sich Boomi kontinuierlich weiter, um sicherzustellen, dass seine Programme zur Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen auch weiterhin den strengen behördlichen Standards entsprechen, die von den Regierungen und seinen mehr als 20.000 Kunden weltweit festgelegt werden.

Die ISO 27001- und 27701-Zertifizierungen von Boomi zeigen das fortlaufende Engagement des Unternehmens für Informationssicherheit und Datenschutz-Compliance. Als einer der wenigen iPaaS-Anbieter, der auch von FedRAMP autorisiert ist, entwickelt sich Boomi kontinuierlich weiter, um sicherzustellen, dass seine Programme zur Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzbestimmungen auch weiterhin den strengen behördlichen Standards entsprechen, die von den Regierungen und seinen mehr als 20.000 Kunden weltweit festgelegt werden. StateRAMP-Autorisierung Das Erreichen der StateRAMP-Autorisierung verdeutlicht das unermüdliche Engagement von Boomi für Datensicherheit und Compliance sowie für die Bereitstellung einer sicheren und zuverlässigen Lösung, auf die sich Regierungsbehörden verlassen können, wenn es um den Schutz ihrer Daten und betrieblichen Abläufe geht.

Geschäftswachstum

Globales Wachstum Boomi setzt seine globale Expansion fort und hat kürzlich Büros in Vancouver, Barcelona, Bengaluru und einen neuen Hauptsitz in Conshohocken, Pennsylvania eröffnet.

Boomi setzt seine globale Expansion fort und hat kürzlich Büros in Vancouver, Barcelona, Bengaluru und einen neuen Hauptsitz in Conshohocken, Pennsylvania eröffnet. Erweiterung der Führungsriege Um Boomi in seine nächste Wachstumsphase zu führen, hat das Unternehmen im vergangenen Jahr mehrere neue Führungskräfte mit Erfahrung bei Adobe, Business Objects, CA Technologies, Citrix, Marketo, Salesforce und SAP eingestellt.

Als kategorieführendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen kann Boomi eine wachsende Gemeinschaft von mehr als 100.000 Mitgliedern und eines der größten Aufgebote globaler Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich aufweisen. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk von 800 Partnern und arbeitet mit den größten Hyperscaler-Cloud-Service-Providern zusammen.

Boomi hat zahlreiche Auszeichnungen für Produktinnovation und als Arbeitgeber der Wahl erhalten, darunter die Aufnahme in die Liste der besten Arbeitsplätze 2024 von Built In und die Aufnahme in die CRN Cloud 100-Liste für Innovationen in der Entwicklung von Cloud-Technologien. Darüber hinaus erhielt Boomi zwei Jahre in Folge die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide, wurde von Philadelphia Business Journal als Fire Award-Ehrenträger für Innovation ausgezeichnet und gewann 2023 einen Gold Stevie® Award in den American Business Awards als Unternehmen des Jahres. Boomi wurde auch von The Software Report als eines der Top 100 Softwareunternehmen sowie für einen der Top 50 SaaS-CEOs ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie im Gartner -Bericht: "Magic Quadrant for Integration Platform as a Service."

Weitere Ressourcen

Erfahren Sie mehr darüber, was die Platzierung von Boomi im Gartner Magic Quadrant für iPaaS bedeutet

Folgen Sie Boomi auf X (Twitter), LinkedIn, Facebook und YouTube

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner, Magic Quadrant für Integration Platform as a Service, Keith Guttridge, Andrew Comes, Shrey Pasricha, Max van den Berk, Andrew Humphreys, 19. Februar 2024

Boomi wurde von 2014 bis 2019 als Dell Boomi anerkannt. Der Bericht wurde zuvor von 2017 bis 2021 und im Jahr 2014 als Magic Quadrant für Enterprise Integration Platform as a Service bezeichnet. In den Jahren 2015 und 2016 trug der Bericht den Titel Magic Quadrant für Enterprise Integration Platform as a Service, Worldwide und im Jahr 2023 wurde er als Magic Quadrant für Integration Platform as a Service, Worldwide bezeichnet.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Hinweis: Boomi wurde von 2014 bis 2019 als Dell Boomi anerkannt.

Über Boomi

Boomi fördert die zukünftige Entwicklung von Unternehmen durch intelligente Integration und Automatisierung. Als in der Kategorie führendes, globales Software-as-a-Service (SaaS)-Unternehmen kann Boomi mehr als 20.000 globale Kunden und ein weltweites Netzwerk von 800 Partnern vorweisen. Unternehmen nutzen die preisgekrönte Plattform von Boomi, um ihre Anwendungen, Daten und Mitarbeiter zu verbinden und so die digitale Transformation zu beschleunigen. Weitere Informationen erhalten Sie unter boomi.com.

© 2024 Boomi, LP. Boomi, das 'B'-Logo und Boomiverse sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere hier erwähnten Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240221279892/de/

Contacts:

Analysten:

Kate Mauser

Analyst Relations

kate.mauser@boomi.com

+1.760.351.6780

Medien:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

kristen.walker@boomi.com

+1.415.613.8320