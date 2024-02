Tecnotree, ein weltweit tätiger Marktführer für digitale Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, gab heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Rekordumsatz von 78,4 Mio. Euro und übertraf damit den globalen Markttrend, da die Nachfrage nach Tecnotree-Produkten ausgezeichnet war. Mit 95,4 Millionen Euro verzeichnete Tecnotree den höchsten Auftragseingang aller Zeiten und sicherte sich 12 neue Verträge, darunter 3 Tier-1-Betreiber in den Regionen Skandinavien und Nordamerika, was die erhöhte Nachfrage nach digitalen Cloud-Angeboten widerspiegelt.

Die wichtigsten Highlights des vierten Quartals 2023:

Der Nettoumsatz stieg um 10,4 auf 22,2 (20,1) Millionen Euro

Das operative Ergebnis stieg um 29,5 auf 7,9 (6,1) Millionen Euro

Das Ergebnis für den Zeitraum verringerte sich um 22,5 %, hauptsächlich aufgrund eines höheren Wechselkursverlustes von 2,4 (3,1) Millionen Euro

Der operative Cashflow betrug 4,7 (0,6) Millionen EUR

Der Gewinn je Aktie betrug 0,01 (0,01) Euro

Der Auftragsbestand zum Ende des Berichtszeitraums stieg um 16,4 auf 80,2 (68,9) Millionen Euro

Die wichtigsten Highlights des Gesamtjahres 2023:

Der Nettoumsatz stieg um 9,5 auf 78,4 (71,6) Millionen Euro

Das operative Ergebnis stieg um 30,2 auf 23,8 (18,3) Millionen Euro

Das Ergebnis für den Zeitraum beläuft sich auf 11,2 (11,6) Millionen EUR

Der operative Cashflow betrug 6,2 (6,0) Millionen EUR

Der Gewinn je Aktie betrug 0,04 (0,04) Euro

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, sagte: "Zum Abschluss des vierten Quartals und des Gesamtjahres kann ich voller Stolz sagen, dass wir mit einem Rekordauftragseingang, einem Rekordumsatz und einer hohen Rentabilität unsere Erwartungen übertroffen haben. Wir haben unsere Strategie im Jahr 2023 weiter umgesetzt und dank des wettbewerbsfähigen Produktportfolios von Tecnotree und der Fähigkeit, ergebnisorientierte digitale Transformationen voranzutreiben, unsere digitale Führungsrolle eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 2023 erhöhte das Unternehmen seine Investitionen in die AIML-Wettbewerbsfähigkeit, worauf 15,6 des gesamten Auftragseingangs entfielen, was dazu führte, dass der AIML-Umsatz das prognostizierte Wachstum für das Jahr übertraf.

Wir haben unsere Kultur 2023 weiter ausgebaut und transformiert und unser Engagement für Innovation und Mehrwert für unsere Kunden konsequent vorangetrieben. Ich möchte mich bei unseren Partnern und Mitarbeitern für ihr Engagement bei der Umsetzung der Vision von Tecnotree bedanken. Gemeinsam können wir die Zukunft gestalten. Unsere Wettbewerbsstärke wird auch in Zukunft der Eckpfeiler unseres Handelns sein, und wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, differenzierte Erfahrungen zu liefern."

Zu den wichtigsten Meilensteinen und Geschäftserfolgen des Jahres gehörten:

Tecnotree feierte weltweit 14 Go-Lives für einige der größten Betreibergruppen in verschiedenen Regionen, die mit der Tecnotree Digital Suite eine umfassende digitale BSS-Transformation für ihre Kunden durchgeführt haben.

Gartner zeichnete Tecnotree in seinem Market Guide for Customer Experience Management und im Market Guide for Revenue Monetisation and Management aus.

Tecnotree wurde als Finalist bei den TM Forum Excellence Awards 2023 for Customer Experience für die Implementierung des Tecnotree Digital Stack in Verbindung mit AIML ausgezeichnet, um die Geschäftsergebnisse von MTN zu verbessern.

Tecnotree wurde mit dem Diamond Badge for TM Forum Open API Conformance ausgezeichnet. Die Zertifizierung bescheinigt die erfolgreiche Implementierung von Open APIs mit Konformität mit insgesamt 9 real existierenden und 59 zertifizierten Open APIs. Durch diese Leistung belegt Tecnotree Platz 1 in der TM Forum Open API Conformance-Tabelle.

Das Unternehmen war auch der Top Vendor für die offizielle Konformität und Zertifizierung für das Business Process Framework (eTOM) des TM Forums im Jahr 2023.

Tecnotree erhielt 20 neue Patente, die verschiedene Bereiche wie Augmented Intelligence, Gen AI, ML Ops und Data Ops abdecken. Zu den Patenten gehören auch gemeinsame Frameworks und Methoden, die die Sensa Low-Code Tooling Platform und eingebettete Co-Piloten für FTTX, Mobile und B2B2x Marketplace B/OSS-Module nutzen.

Das Unternehmen gehört laut Markets and Markets zu den 4 wichtigsten Anbietern weltweit für den Markt für autonome KI und autonome Agenten, weil es verschiedene Arten von organischen und anorganischen Wachstumsstrategien wie Produkteinführungen, Upgrades, Partnerschaften, M&As und Geschäftserweiterungen nach Regionen und vertikalen Märkten implementiert.

Tecnotree Moments wurde von der Regierung von Dubai als beste Telecom Monetisation Platform ausgezeichnet

Das Unternehmen wurde mit zwei renommierten Auszeichnungen geehrt: "Best Innovation in Information Technology" von CMO Asia und "Best Workplace Diversity Award" von UBS Forums

Tecnotree wurde vom Nordic Diversity Index als eines der leistungsfähigsten Mid-Cap-Unternehmen ausgezeichnet, was unser Engagement für die Förderung eines vielfältigen und integrativen Arbeitsplatzes unterstreicht, der Innovationen vorantreibt und jeden Einzelnen im Unternehmen stärkt.

Über Tecnotree

Tecnotree st ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Services zu bieten. Der agile und quelloffene digitale BSS-Stack von Tecnotree deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausgehen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

