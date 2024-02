-Globale Ausweitung von Ressourcen, Verfügbarkeit und Wissen ermöglicht es LabVantage, die Implementierungszeiten erheblich zu verkürzen und Kunden überall auf der Welt zu unterstützen-

LabVantage Solutions, Inc., der führende Anbieter von Laborinformatik-Lösungen und -Dienstleistungen, einschließlich speziell entwickelter LIMS-Lösungen, die eine schnelle Einführung zu geringeren Kosten ermöglichen, gab heute eine bedeutende Erweiterung seiner Professional Services Organization bekannt Mit neuen Teams in Südamerika und Asien hat die Organisation in den letzten drei Jahren (2020-2023) ein bemerkenswertes Wachstum von über 80 verzeichnet. Diese Expansion unterstreicht das Engagement von LabVantage, einen umfassenden, durchgängigen Informatik-Support zu bieten und die Kunden in die Lage zu versetzen, die LIMS-Lösungen von LabVantage effizienter und effektiver zu implementieren.

Durch die Nutzung des kombinierten Wissens eines weltweit zertifizierten Teams mit regionaler Spezialisierung geht die Professional Services Organization von LabVantage die wichtigsten Hürden im LIMS-Sektor an, darunter verlängerte/verzögerte Fristen und unflexible Lösungen, sowie die Nachfrage nach einer einzigen maßgeblichen Quelle für Konfiguration, Stammdaten, Validierung und Schulung. Dadurch können Kunden ihre LIMS-Einführung rationalisieren und auf skalierbare Lösungen zugreifen, die die Gesamtzeit von der Anforderungserfassung bis zur Einführung verkürzen, während sie gleichzeitig KI nutzen, um ihre LIMS-Investitionen zu maximieren.

"Wir kennen die komplexen Anforderungen der Life-Sciences-Branche und die besonderen Herausforderungen bei der Implementierung von LIMS-Software. Durch die Ausweitung unserer Professional Services können wir unseren Kunden unabhängig von ihrem Standort das nötige Fachwissen und die Unterstützung vor Ort bieten, um ihre Systeme und Prozesse zu optimieren und damit letztlich die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen", so Craig Bowie, Vizepräsident, Professional Services, Americas bei LabVantage Solutions. "In einer Branche, in der Drittanbieter aufgrund mangelnden Fachwissens häufig die Implementierungsfristen nicht einhalten können, will sich LabVantage von der Masse abheben. Angesichts der Tatsache, dass jeden Monat mehr Kunden das System in Betrieb nehmen, ist unser Professional Services Team bestrebt, die Kunden bei der schnellen Einrichtung des LIMS zu unterstützen, ohne dabei auf die Fallstricke zu stoßen, die eine Implementierung normalerweise zum Scheitern bringen."

Die erweiterte Professional Services Organisation von LabVantage verfügt über umfangreiches Fachwissen und ein engagiertes Team, das sich auf die Einführung von LabVantage-Software spezialisiert hat, einschließlich komplexer globaler Projekte mit mehreren Standorten und in mehreren Sprachen. Die Fähigkeiten dieses Teams werden durch branchenübliche Zertifizierungen wie Agile und PMP sowie durch tiefgreifende Kenntnisse der neuesten und kommenden Produktverbesserungen von LabVantage gestärkt. Die erweiterte globale Präsenz der Professional Services von LabVantage wird durch die Hinzufügung von LabVantage-Zertifizierungen und spezialisierten Dienstleistungen ergänzt.

Um ein persönliches Beratungsgespräch zu vereinbaren und herauszufinden, wie LabVantage Professional Services Ihre LIMS-Implementierung unterstützen und optimieren kann, kontaktieren Sie LabVantage bitte per E-Mail unter info@labvantage.com Ausführliche Broschüren zu den Dienstleistungen Stammdaten, Validierung und Zertifizierung finden Sie unter www.labvantage.com

Über LabVantage Solutions

LabVantage Solutions ist ein anerkannter Marktführer im Bereich Laborsoftware für Unternehmen und widmet sich der Verbesserung der Kundenergebnisse durch die Umwandlung von Daten in Wissen. Die LabVantage-Informatikplattform ist hochgradig konfigurierbar, über eine gemeinsame Architektur integriert und zu 100 browserbasiert, um Hunderte von gleichzeitigen Benutzern zu unterstützen. Sie kann vor Ort, über die Cloud oder als SaaS bereitgestellt werden und bietet nahtlose Schnittstellen zu Instrumenten und anderen Unternehmenssystemen, was eine echte digitale Transformation ermöglicht. Die Plattform umfasst das modernste verfügbare Laborinformationsmanagementsystem (LIMS), ein integriertes elektronisches Labornotizbuch (ELN), ein Laborausführungssystem (LES), ein wissenschaftliches Datenmanagementsystem (SDMS) und fortschrittliche Analysefunktionen sowie für das Gesundheitswesen ein Laborinformationssystem (LIS). Wir unterstützen mehr als 1500 Kunden weltweit in den Bereichen Biowissenschaften, Pharmazie, Medizintechnik, Biobanken, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Öl und Gas, Genetik/Diagnostik, Forensik und Gesundheitswesen. Mit Hauptsitz in Somerset, NJ, und weltweiten Niederlassungen bietet LabVantage seit vier Jahrzehnten ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsportfolio an, das es den Kunden ermöglicht, Innovationen im F&E-Zyklus zu beschleunigen, die Qualität der hergestellten Produkte zu verbessern, genaue Aufzeichnungen zu führen und die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.labvantage.com

