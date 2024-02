Meme Coins 2024: Sind das die großen Gewinner in diesem Jahr?

Es sind wieder spannende Zeiten am Kryptomarkt und Anleger können sich über hohe Renditen freuen. Allein in diesem Jahr ist der Bitcoin-Kurs um mehr als 16 % gestiegen. Im letzten Jahr waren es über 150 % und auch für die nahe Zukunft werden weitere Gewinne erwartet. Das wirkt sich natürlich auch auf die meisten Altcoins aus und vor allem Meme Coins können dabei wieder unverschämt hohe Renditen einbringen. Kurssteigerungen von tausenden Prozent sind dabei keine Seltenheit und bei den folgenden Coins sieht es danach aus, als könnte ein solcher Anstieg bevorstehen.

Meme Kombat ($MK)

Bei Meme Kombat handelt es sich nicht nur um einen Meme Coins, sondern um eine Plattform, auf der die Charaktere der beliebtesten Coin in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten. Hier kann schon bald die Frage geklärt werden, wie ein Battle zwischen PEPE und BONK, DOGE und SHIB und vielen weiteren erfolgreichen Meme Coins ausgehen würde. Die Community kann ihren Favoriten dabei in der Arena unterstützen. Meme Kombat kommt mit dem nativen Token $MK, der aktuell noch für kurze Zeit im Vorverkauf erhältlich ist.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Presales verlängert, sodass Investoren noch wenige Tage Zeit haben, um die $MK Token im Vorverkauf zum Fixpreis zu kaufen, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schon bald zu einer Kursexplosion kommen könnte. Die erste Battle-Saison beginnt, sobald der Vorverkauf endet, wodurch die Bekanntheit der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token weiter ansteigen dürften, weshalb vermutet wird, dass der Kurs nach dem Launch durch die Decke geht.

SMOG Token ($SMOG)

Mit dem $SMOG-Token handelt es sich um einen Solana-basierten Meme Coin, der direkt bei seiner Markteinführung für Aufsehen gesorgt hat. Innerhalb weniger Tage ist der Kurs um tausende Prozent gestiegen, sodass $SMOG zwischenzeitlich eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von über 100 Millionen Dollar erreicht hat. Inzwischen konsolidiert $SMOG auf einem hohen Niveau, weshalb bereits darüber spekuliert wird, ob der Meme Coin nach seinem Raketenstart ein Binance Listing anstreben könnte. Sollte das gelingen, stehen die Chancen hoch, dass es sich hier um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln könnte, was auch für diejenigen, die jetzt noch einsteigen, hohe Gewinne bedeuten würde.

$SMOG ist mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die denjenigen, die ihre Token für 3 Monate staken, eine APY von 42 % einbringt. Wer $SMOG direkt über die Website kauft und in den Staking Pool einbringt, hat dabei sogar noch für kurze Zeit die Möglichkeit, 10 % Rabatt zu bekommen. $SMOG überzeugt außerdem mit hohen Airdrops, wofür sich Trader qualifizieren können, wenn sie die Quests auf der Website erledigen und so XP sammeln. Je mehr XP, desto mehr Token erhält man später als Belohnung.

Scotty the AI ($SCOTTY)

Mit Scotty the AI ($SCOTTY) kommt ein Meme Coin auf den Markt, der auch vom Hype um künstliche Intelligenz profitiert, weshalb die Nachfrage von Anfang an hoch ist. Innerhalb kürzester Zeit konnten hier Token im Wert von mehr als 500.000 Dollar verkauft werden, wobei der Vorverkauf mit mehreren Preisanpassungen einhergeht, was frühen Käufern bereits einen hohen Buchgewinn bis zum Handelsstart an den Kryptobörsen einbringen kann.

SCOTTY überzeugt mit einer Staking-Funktion, die Anlegern eine hohe Rendite einbringt, wobei die APY mit der Größe des Staking Pools variiert und derzeit bei fast 200 % liegt. Dieser Wert sinkt zwar noch, wenn mehr Käufer ihre Token in den Staking Pool einbringen, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Auch der integrierte Sprachbot und die Token-Swap-Funktion begeistern Investoren und Analysten, die davon ausgehen, dass der $SCOTTY-Kurs nach dem Launch explodieren könnte.

SPONGE V2

Wer sich mit Meme Coins befasst, hat im letzten Jahr wahrscheinlich auch den Megaerfolg des SPONGE-Tokens mitbekommen. $SPONGE war einer der erfolgreichsten Meme Coins im Jahr 2023 und ist innerhalb weniger Tage auf über 100 Millionen Dollar gestiegen. Jetzt wollen es die Entwickler nochmal wissen und mit dem neuen SPONGE V2 den Erfolg des Vorgängers nochmal übertreffen. Eine Chance, die man am Meme Coin-Markt nicht oft hat, da man meist nicht weiß, wer hinter einem Coin steckt und ob die Herausgeber das Zeug dazu haben, einen Coin auf 100 Millionen Dollar zu pushen.

Um den Erfolg des Vorgängers zu übertreffen, soll diesmal eine noch größere Marketingkampagne gestartet werden und auch ein eigenes Play 2 Earn Game soll es diesmal geben. Außerdem wird auf der Website angekündigt, dass diesmal noch größere Kryptobörsen den neuen SPONGE V2 ins Programm nehmen sollen. Da schon der Vorgänger auf mehr als 10 CEX gelistet wurde, wird spekuliert, ob es der neue SPONGE auch auf Coinbase oder Binance schafft. Gelingt es dem Team, den Erfolg des ersten SPONGE-Tokens tatsächlich zu übertreffen, würde das für frühe Käufer wieder extrem hohe Gewinne bedeuten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.