Das Unternehmen Swiss Advanced Vision (SAV-IOL SA) hat die Einführung neuer Funktionen für seinen Toric Calculator bekannt gegeben, durch die die Benutzerfreundlichkeit bei der Berechnung insgesamt verbessert wurde. Erstmalig können Augenärzte einen webbasierten Konfigurator verwenden, mit dessen Unterstützung sie auf der Grundlage der optischen Parameter der Patienten die optimale Inzisionsstelle bestimmen können, um den Restastigmatismus nach der Operation zu minimieren, und zwar bei Linsen aller Art.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240222629110/de/

Launch of New Features, discover the unique Incision Location Optimization tool on SAV-IOL Toric Calculator. (Image SAV-IOL SA)

Der Toric Calculator von SAV-IOL ist ein Berechnungstool, das die Auswahl torischer Intraokularlinsen (IOL) zur Korrektur des Astigmatismus vereinfacht, einer weit verbreiteten Augenerkrankung, die zu verschwommenem Sehen, Unwohlsein und gegebenenfalls auch zu Kopfschmerzen führt.

Neben dem hervorragenden Tool zur Optimierung der Inzisionsposition, das anzeigt, bei welchem Inzisionswinkel der Restastigmatismus am geringsten ist (ausgehend von der Biometrie, der Keratometrie, der Zylinderstärke und der SIA-Amplitude), kann nun auch der PCA (Posterior Corneal Astigmatism) in die Berechnung einbezogen werden, was die Prognostizierbarkeit des postoperativen Ergebnisses verbessert. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Service auf sav-iol.com kostenlos zur Verfügung steht.

Die Einführung der neuen Funktionen unterstreicht die Reputation von SAV-IOL als Unternehmen, dessen Produkte auf Innovationen, Qualität und Präzision basieren. Alexandre Pascarella, CEO von Swiss Advanced Vision, äußert sich dazu wie folgt: "Durch die kontinuierliche Anpassung unserer Produkte und Serviceleistungen sind wir in der Lage, Augenchirurgen und deren Patienten eine passgenaue Lösung für ihre sich wandelnden Anforderungen anzubieten."

Seit 2009 entwickelt das Schweizer Unternehmen fortschrittliche IOLs zur Wiederherstellung der fehlenden Akkommodation nach Entfernung der körpereigenen Linse. Swiss Advanced Vision ist für seine richtungsweisende optische Technologie "Instant Focus" bekannt, die es ermöglicht, einen konstanten Brennpunkt auf der Netzhaut zu erzeugen und so kontinuierliches Sehen von der Nähe bis in mittlere Entfernungen zu gewährleisten.

LUCIDIS und EDEN Linsen mit der Technologie Instant Focus sind eine hochwertige Lösung für Katarakt-Patienten. Sie ermöglichen das kontinuierliche Sehen mit minimaler Dysphotopsie und bewahren gleichzeitig die Sehempfindlichkeit für Auflösung und Kontraste. Alle Linsen sind in Standardausführung und torischer Ausführung mit einem Außendurchmesser von 10,8 mm bzw. 12,4 mm erhältlich. Swiss Advanced Vision wird das Tempo bei seiner innovativen Produktentwicklung beibehalten und arbeitet bereits an neuen Funktionalitäten für die Anwenderinnen und Anwender.

Über SAV-IOL SA: Ein Schweizer Unternehmen (BSI-Standortzertifizierung: MD 615363), das IOLs entwickelt, herstellt und weltweit in mehr als 40 Ländern vertreibt.

sav-iol.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240222629110/de/

Contacts:

Hülya AYDIN

Product Marketing Leader

hulya.aydin@sav-iol.com

Durchwahl: +41 32 566 53 84