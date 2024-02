GameFi-Memecoin Sponge: Nachfrage nimmt wegen Staking-Rendite von 968 % zu

Der Memecoin-Star Sponge hat wieder einen neuen Meilenstein erreicht. Denn dem Staking und Bridging wurden schon mehr als 10 Mio. USD zugeführt. Dieser Erfolg knüpft an die Optimierung des GameFi-Ökosystems durch die Nutzung der Polygon-Blockchain an.

Durch die Umstellung auf die für das Gaming noch besser geeignete Layer-2 Polygon profitiert Sponge gleich mehrfach. Denn es werden nicht nur die Gebühren auf ein für Spiele ertragbares Maß gesenkt, sondern ebenso die Transaktionsgeschwindigkeit erhöht.

Zudem erfolgt das Dencun-Upgrade für die Ethereum-Blockchain, was die Kosten für Layer-2-Chains künftig sogar noch um ein Vielfaches senkt. Dies kommt wiederum den Nutzern zugute und könnte daher die Nachfrage zusätzlich steigern.

Zusammen mit der Umstellung auf den V2-Token, wurde der ursprüngliche Sponge V1 eingestellt, welcher auf der Blockchain von Ethereum war. In diesem Zusammenhang hat das Team durch mehrere Hinweise darauf aufmerksam gemacht, sodass ein Großteil der Anleger den Wechsel vollziehen konnten.

Schon jetzt wurden aufgrund des Vertrauens der Investoren insgesamt 8,55 Mrd. Sponge V2 in dem Staking-Pool gesperrt. Dies entspricht ungefähr 20 % der Umlaufversorgung. Ein Grund für die hohe Nachfrage liegt in den attraktiven Staking-Renditen, welche bei 189 % auf Ethereum und bei 909 % auf Polygon liegt.

Nun warten die Investoren schon gespannt auf die bevorstehende Listung des neuen Tokens Sponge V2 an den Kryptobörsen. Somit bleibt fortan auch nicht mehr viel Zeit, um die Coins noch vor der Notierung zu erwerben.

Enormer Anstieg des Sponge V2 deutet auf großes Potenzial hin

Während so eine Tokenumstellung auch für viel Chaos sorgen und sogar einen Coin gefährden kann, scheint Sponge V2 ein vollkommen anderes Bild abzuliefern. Denn der neue Token konnte den Stand des alten V1 enorm übertreffen, was auf die höhere Attraktivität für Nutzer und Investoren zurückzuführen ist.

Derzeit hat der Sponge V2 bereits einen Preis von 0,001268 USD erreicht, während der V1 für einen Preis von 0,000025 USD eingeführt wurde. Dies entspricht einer Steigerung von 4.972 %. Umso bemerkenswerter ist diese Performance im Kontrast zu den meisten anderen Kryptowährungen, welche bei Weitem nicht eine solche Performance verzeichnet haben.

Ebenso hat der neue Sponge V2 schon das Allzeithoch des V1 übertroffen, das bei 0,0012 USD lag. Aktuell kommt der Coin laut den Angaben von CoinMarketCap auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50,6 Mio. USD, wobei die Verwässerte sogar bei 189,9 Mio. USD liegt.

Aber auch die Liquidität des Währungspaares Sponge/WMATIC bietet mit 596.200 USD eine solide Basis. Mit dieser kann ein wesentlich besseres Handelsumfeld geboten werden, was wiederum von Anlegern geschätzt wird, da es ihnen zugutekommt.

Wie der Grafik zu entnehmen ist, konnte der Memecoin Sponge seit seiner Einführung am 5. Februar enorm an Wert gewinnen. Derzeit befindet sich der Coin in einer Konsolidierungsphase und hat eine bullisches Flagge ausgebildet, welche wiederum auf einen nahenden Kursausbruch hinweist.

Jetzt in Sponge investieren!

Sponge positioniert sich als Layer-3-Lösung für den GameFi-Bereich

Der GameFi-Sektor ist laut den Angaben von der Krypto-Datenseite DappRadar seit langer Zeit der gefragteste Kryptosektor. Denn er kommt mit Abstand auf die größte Anzahl von einzigartigen aktiven Wallets. Überdies sprechen viele bereits von der Blockchaingame-Renaissance, da sich immer mehr anspruchsvolle Projekte wie Sponge entwickeln.

Zuvor gab es noch eine schlechte Nutzererfahrung, da die Transaktionen langsam und teuer waren. Somit wurden einige Aktivitäten außerhalb der Blockchain abgewickelt, was jedoch die Vorteile der Blockchain-Technologie zunichtegemacht hat.

Mithilfe von der Layer-2 Polygon sind nun hingegen bis zu 7.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS) möglich. Dies ist im Vergleich zu Ethereum mit 1 bis 25 pro Sekunde eine enorme Verbesserung. Überdies kann Polygon sogar Geschwindigkeiten von 65.000 TPS erreichen und durch weitere Ethereum-Upgrades auch noch mehr.

Auf diese Weise hat Sponge die Benutzerfreundlichkeit ins Zentrum gestellt und die bisherigen Probleme beseitigt. Somit kann zudem weiterhin von der Sicherheit und der kontinuierlichen Verbesserungen von Ethereum profitiert werden. Hinzu kommen aber auch die Vorteile von der Ethereum-Skalierungslösung Polygon, auf der sich Sponge wiederum als Layer-3 für den GameFi-Bereich positioniert.

Bisher wurden noch keine näheren Details zu der Infrastrukturlösung genannt. Dennoch konnten diese vielversprechenden Pläne zu einer höheren Nachfrage nach Sponge führen. Auch der Beginn der Altcoin-Saison ist ein weiterer Faktor, welcher die Kursexplosion begünstigt hat.

Ein weiterer wichtiger Schritt für Sponge wird die Einführung der eigenen Spiele-App sein. Laut der Roadmap soll diese in der zweiten Phase entwickelt und dann in der dritten Phase veröffentlicht werden. Dies könnte noch einmal für steigenden Optimismus und Preise sorgen.

Jetzt $SPONGE kaufen!

Sponge begeistert Wale wie Justin Sun von Tron

Die ersten Kryptogames wie Axie Infinity und Decentraland haben ihre Anleger bisher eher enttäuscht. Die Gründe dafür lagen an der langsamen Entwicklung und der hohen Fixierung auf die monetären Aspekte, während der Spielspaß tendenziell vernachlässigt wurde. Zudem haben sie sich auch nicht ausreichend an den technologischen Wandel angepasst, was neuen Projekten wie Sponge eine bessere Chance verleihen kann.

Denn im Gegensatz dazu hat sich das Team von Sponge wesentlich agiler gezeigt und alles darauf ausgerichtet, dass die Wünsche der Nutzer noch besser erfüllt werden. Somit kam es dann auch zu der strategischen Neuausrichtung und den Wechsel zu Polygon.

Noch warten die Anleger und Interessierten gespannt auf die Veröffentlichung es neuen Play-to-Earn-Spiels. Laut den Andeutungen des Sponge-Teams soll es sich jedoch bereits in der Entwicklungsphase befinden.

Für die Entwicklung des Spiels wurden insgesamt 4,47 % der Gesamtversorgung der Sponge Token vorgesehen, was 150 Mrd. SPONGE entspricht. Weitere 43,09 % werden an die Staker über einen Zeitraum von vier Jahren vergütet. Somit können vor allem leichter langfristige Investoren gefunden und gebunden werden, was sich tendenziell stabilisierend auf den Preis auswirkt.

Hinzu kommen 7,5 % für Marketing, um Sponge überhaupt die nötige Aufmerksamkeit für den Erfolg zu gewähren. Zudem sind 8 % für die Belohnungen der Play-to-Earn-Spiele eingeplant, welche die Gamer über die Blockchaingames verdienen. Weitere 26,93 % wurden überbrückt und die restlichen 10 % sind für die Liquidität an den Kryptobörsen geplant.

Nun wurden alle wichtigen Vorbereitungen für den Start der GameFi-Plattform getroffen. Demnach können sich Anleger noch vor dem Mainrelease in dem gefragten Token positionieren, bevor es zu weiteren Kursexplosionen kommen kann. Hinzu kommt das Interesse von Walen wie Justin Sun von Tron.

Jetzt in Sponge investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.