Das Unternehmen erreichte im Februar 2024 bei Gartner Peer Insights eine Weiterempfehlungsbereitschaft von 94 %

Celigo, die führende Integrationsplattform as a Service (iPaaS) für Geschäfts- und IT-Anwender, gab heute bekannt, dass sie als Visionär im Gartner Magic Quadrant for Integration Platform as a Service anerkannt wurde. Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, die die Gesamtheit der Vision und die Fähigkeit des Unternehmens zur Umsetzung analysierten.

Die Celigo-Plattform ist eine Automatisierungs- und Integrationslösung für Unternehmen, die es zukunftsorientierten Organisationen ermöglicht, jeden Geschäftsprozess zu erkennen, zu automatisieren und zu optimieren. Celigo ist die einzige Plattform, die KI-gesteuertes Fehlermanagement anbietet. Geschäfts- und IT-Führungskräfte, die die digitale Transformation vorantreiben, verlassen sich auf die intuitive iPaaS von Celigo, um Innovation in großem Umfang zu erreichen, indem sie ihre Investitionen in Menschen, Daten und Technologie maximieren. Sie ermöglicht es den Beteiligten, Integrationen im gesamten Unternehmen zu erstellen, zu pflegen und zu verwalten, einschließlich SaaS- und On-Premises-Anwendungen, und Prozesse durchgängig zu automatisieren.

"Wir sind stolz darauf, im Magic Quadrant for iPaaS als Visionär eingestuft zu werden, da wir uns dadurch in unserer Position als Branchenführer bestätigt fühlen, der die Zukunft der Automatisierungstechnologie vorantreibt", so Jan Arendtsz, Gründer und CEO von Celigo. "Unsere Vision basiert auf der Optimierung von Geschäftsergebnissen durch außergewöhnliche Kundenerfahrung, Produktinnovation und einen strategischen Ansatz zur Automatisierung von Geschäftsprozessen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Anerkennung Celigo als zukunftssichere Technologie der Unternehmensklasse stärkt, die die aktuellen Integrationsbedürfnisse der Kunden unterstützt und gleichzeitig die Anforderungen von morgen erfüllt."

Celigo hat in den letzten 12 Monaten sein Leistungsspektrum erweitert und sein Partnernetzwerk ausgebaut und damit seine Reaktionsfähigkeit am Markt und sein Engagement für die Kundenerfahrung unter Beweis gestellt. Neben der Anerkennung im Magic Quadrant wurde Celigo auch in der Gartner Peer Insights Voice of the Customer for Integration Platform as a Service, Worldwide, als "Customer's Choice" ausgezeichnet. Wir sind der Meinung, dass die globalen Kunden von Celigo die Plattform weiterhin positiv bewerten, mit einer Gesamtbewertung auf Gartner Peer Insights von 4,7 von 5 Sternen, basierend auf 41 Gesamtbewertungen in den letzten 12 Monaten.

"Die Auszeichnung als Customer's Choice im Voice of the Customer Report zeigt, dass Celigo die Erwartungen der Kunden regelmäßig übertrifft und bestätigt unsere Fähigkeit, einen nachweisbaren Mehrwert zu liefern", so Arendtsz weiter. "Wir glauben, dass dies, zusammen mit unserer Position im Visionärsquadranten, bestätigt, dass Celigo bereit ist, den iPaaS-Markt neu zu definieren und das wahre Potenzial der Automatisierung zu erschließen."

Ein Gartner Magic Quadrant ist der Höhepunkt der Forschung in einem bestimmten Markt und gibt Ihnen einen umfassenden Überblick über die relative Position der Wettbewerber auf dem Markt. Durch die Anwendung einer grafischen Aufbereitung und eines einheitlichen Satzes von Bewertungskriterien hilft Ihnen ein Magic Quadrant dabei, schnell festzustellen, wie gut Technologieanbieter ihre erklärten Visionen umsetzen und wie gut sie im Vergleich zur Marktmeinung von Gartner abschneiden.1

Über Celigo

Celigo ist die führende KI-gesteuerte Integrationsplattform-as-a-Service (iPaaS). Wir bei Celigo verstehen den sich entwickelnden Markt und sind der Meinung, dass Integration für jeden in Ihrem Unternehmen zugänglich sein sollte. Unsere Plattform ist sowohl für Fachanwender als auch für technische Teams konzipiert. Sie fördert die Automatisierung auf jeder Ebene des Unternehmens und ermöglicht Wachstum und Innovation in großem Umfang. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.celigo.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

