Die Bandbreite der Branchen, die die innovativen Dienste von 1GLOBAL nutzen, wächst weiter, während mehr als 30 Millionen europäische Kunden bald Roaming-Gebühren in über 160 Ländern vermeiden können.

Durch die volle Integration der 1GLOBAL API bietet das globale Finanztechnologieunternehmen Revolut nun seinen Kunden einfachen, schnellen Zugriff auf das günstige globale Mobilfunknetz von 1GLOBAL. Sobald die Funktion vom Nutzer aktiviert wurde, wird für Mobilgeräte eine eingebettete SIM (eSIM) generiert.

"Ohne die Revolut-App schließen zu müssen, können Nutzer in weniger als einer Minute eine eSIM installieren", sagte Hakan Koç, Gründer und CEO von 1GLOBAL. "Deshalb kommen Akteure aus einer Vielzahl von Branchen, u.a. Reise, Versicherung, Finanztechnologie, Luftfahrtgesellschaften, VIP-Logistik, zu uns, um durch die Integration unserer Konnektivität den Umfang ihrer angebotenen Dienste zu erhöhen."

Anstatt eine physische SIM kaufen zu müssen, um nach Ankunft auf das Netz vor Ort zugreifen zu können, richten Kunden durch die Nutzung von Apps, die die Technologie von 1GLOBAL integrieren, einfach eine eSIM auf ihrem Gerät ein. Dies verschafft ihnen die komplette Kontrolle über ihre Verbindungen und sie können sich den Datenverbrauch anzeigen lassen. Sie können die App außerdem nutzen, um einen Datenplan zu erwerben, auch dann, wenn sie das zulässige Volumen schon überschritten haben.

"Wir bei Revolut wissen, wie wichtig es für unsere Kunden ist, mit den Revolut-Diensten verbunden zu bleiben, wo auch immer sie sind, ohne sich Sorgen über ihr Datenvolumen machen zu müssen. Revolut eSIMs, die gemeinsam mit 1Global entwickelt wurden, sind eine komfortable Technologie, die unseren globalen Nutzern einen speziell abgestimmten Mehrwert bieten", merkte David Tirado, Global Business VP bei Revolut an.

Jedes Unternehmen kann die Technologie von 1GLOBAL über eine Suite von APIs in sein eigenes Kundenangebot integrieren. Infolge dessen bleiben die Kunden länger auf der App, neue Einnahmemöglichkeiten entstehen, für die Kunden wird ein Mehrwert erzeugt und die Kundenbindung wird verstärkt.

Bei Revolut erfolgte die volle Integration der Technologie von 1GLOBAL in die eigene App und unter der eigenen Markenbezeichnung. Alternativ können Unternehmen die 1GLOBAL-Konnektivität einfach als Drittanbieteroder Partner über Verweise (z. B. einen QR-Code) anbieten, die den Benutzer zur Download-Möglichkeit für ihre eSIM und die 1GLOBAL-Software führen.

"Als Innovator im Bereich der Telekommunikationstechnologie haben wir unser eigenes globales Telekommunikationsnetz aufgebaut und können eSIMs und eine International Mobile Subscriber Identity (IMSI) ausstellen", erklärt Koç. "Das hebt uns von anderen Anbietern ab, die keine eigene Netz-Infrastruktur haben und einfach Datenpakete weiter verkaufen."

Die 1GLOBAL-Plattform verschafft App-Betreibern die Möglichkeit, den Nutzern eine globale Verbindung anzubieten, die von neun Mobile Virtual Network Operators (MVNO), fünf internationalen gesponserten Roaming-Partnern und über 150 Interconnects unterstützt wird. Diese Art der "Hyperscale"-Konnektivität mit 2000 Routen zu 350 Mobilfunkanbietern, die den Bereich von 2G bis 5G und LPWAN abdecken, wäre ohne den Einsatz der innovativen Technologie von 1GLOBAL nicht möglich.

1GLOBAL bietet in mehr als 160 Ländern weltweit eine schnelle und sichere Mobilfunk-Konnektivität an. Die firmeneigene sSIM-Technologie integriert sich nahtlos in die bestehende Revolut-App und kann in weniger als einer Minute auf jedem beliebigen, mit eSIM kompatiblen Gerät installiert werden.

Das im Jahr 2022 gegründete Unternehmen 1GLOBAL ist das neue Start-up von Hakan Koç, Mitbegründer und ehemaliger Co-CEO der AUTO1 Group. 1GLOBAL erwarb eine Reihe von Telekommunikationsanlagen, die seit 2006 in Betrieb sind, u.a. ein international anerkanntes, von der GSMA akkreditiertes globales Mobilfunknetz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in London und einem Forschungs- und Entwicklungszentrum in Lissabon ist inzwischen auf über 400 Mitarbeiter in 12 Ländern angewachsen und hat in neun Ländern den Status eines voll regulierten MVNO erlangt.

Revolut ist ein globales Finanztechnologieunternehmen, das Menschen hilft, mehr aus ihrem Geld zu machen. 2015 nahm Revolut seine Tätigkeit im UK auf. Das Angebot umfasste Geldüberweisungs- und Wechseldienste. Heute nutzen mehr als 35 Millionen Kunden in der ganzen Welt Dutzende innovative Produkte von Revolut, um über einen halbe Milliarde Transaktionen pro Monat durchzuführen.

Durch unsere Privat- und Geschäftskonten geben wir den Kunden mehr Kontrolle über ihre Finanzen und erstellen nahtlose Verbindungen zwischen Menschen auf der ganzen Welt.

