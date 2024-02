Mit früheren Rednern von OpenAI, Salesforce und Honeywell ist .global ein Treffen einiger der prominentesten Köpfe und Führungskräfte im Bereich KI aus der ganzen Welt

Moveworks, die führende KI-Copilot-Plattform für Unternehmen, gab heute bekannt, dass Anmeldungen zu seiner Moveworks.global-Konferenz ab sofort möglich sind. Die Veranstaltung findet am 23. April 2024 statt und wird sowohl virtuell als auch persönlich in San Jose, Kalifornien, abgehalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240222592426/de/

In einer Ära, in der künstliche Intelligenz nicht nur ein Vorteil, sondern eine Notwendigkeit ist, ist Moveworks.global die Pflichtveranstaltung für Branchenführer, Entwickler und Vordenker, die die transformative Kraft der generativen KI in der Wirtschaft erkunden wollen. Diese Veranstaltung dient als dynamische Plattform für die Teilnehmer, um sich mit den klügsten Köpfen der Branche auszutauschen.

Mit früheren Rednern von weltweit bekannten Unternehmen wie OpenAI, Salesforce, Honeywell und vielen mehr, werden die Teilnehmer aus erster Hand erfahren, wie erstklassige Organisationen generative KI nutzen, um ein noch nie dagewesenes Maß an geschäftlicher Agilität zu erreichen. Von globalen Konzernen bis hin zu kleineren Unternehmen, die das Potenzial der generativen KI nutzen möchten, verspricht Moveworks.global wertvolle Einblicke in die Nutzung von KI, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehören:

Freisetzung von Produktivität: Entdecken Sie das ungenutzte Potenzial der Zentralisierung von Such- und Handlungsabläufen, um Abläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern.

Entdecken Sie das ungenutzte Potenzial der Zentralisierung von Such- und Handlungsabläufen, um Abläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern. KI-Anpassungsfähigkeit durch logisches Denken: Erfahren Sie, warum fortschrittliche KI-Funktionen für logisches Denken entscheidend sind, um anpassungsfähige, intelligente Systeme zu schaffen, die den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht werden.

Erfahren Sie, warum fortschrittliche KI-Funktionen für logisches Denken entscheidend sind, um anpassungsfähige, intelligente Systeme zu schaffen, die den sich wandelnden Geschäftsanforderungen gerecht werden. Maßgeschneiderte KI-Lösungen: Erwerben Sie praktisches Wissen über die Anpassung von KI-Tools an spezifische Geschäftsprozesse, um Wachstum und Innovation zu beschleunigen.

Erwerben Sie praktisches Wissen über die Anpassung von KI-Tools an spezifische Geschäftsprozesse, um Wachstum und Innovation zu beschleunigen. Kontinuierliche Verbesserung: Hören Sie Erfolgsgeschichten und bewährte Strategien aus verschiedenen Branchen zur kontinuierlichen Serviceverbesserung durch KI.

Moveworks.global wird neue Horizonte eröffnen und inspirierende Handlungsstrategien für die Nutzung von generativer KI im Unternehmen bieten, egal ob Sie darauf abzielen, KI in Ihre Organisation zu integrieren oder KI-gesteuerte Lösungen zu entwickeln.

"Moveworks.global ist mehr als nur eine Konferenz sie ist ein Katalysator für transformative Veränderungen durch KI", sagt Bhavin Shah, CEO und Gründer von Moveworks. "In diesem Jahr konzentrieren wir uns auf greifbare Erfolge mit generativer KI und präsentieren tatsächliche Ergebnisse und praktische Rahmenbedingungen von Branchenpionieren. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, von denjenigen zu lernen, die ihre KI-Ideen in die Realität umgesetzt haben."

Nehmen Sie an Moveworks.global teil, um an vorderster Front der KI-Revolution in der Wirtschaft zu stehen. Melden Sie sich noch heute an, um Ihren Platz unter den Führungskräften zu sichern, die die Zukunft der KI im Unternehmen vorantreiben.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter: https://global.moveworks.com/2024.

Über Moveworks

Moveworks ist die führende KI-Copilot-Plattform für Unternehmen. Sie befähigt die Belegschaft, durch natürliche Sprache mit allen Geschäftssystemen zu interagieren und Maßnahmen zu ergreifen. Angetrieben von den weltweit fortschrittlichsten LLMs und unserem proprietären MoveLM-Modell versetzt der Moveworks-Copilot die Nutzer in die Lage, Informationen zu suchen, Maßnahmen zu ergreifen, Aufgaben zu automatisieren und mit generativer KI sachlich korrekte Inhalte zu generieren. Unternehmen wie Databricks, Broadcom, Hearst und Toyota North America nutzen die Out-of-the-Box-Lösungen und intuitiven Entwickler-Tools von Moveworks, um den L1-Support zu automatisieren, das Mitarbeitererlebnis zu verbessern und die Unternehmenstransformation zu beschleunigen.

Moveworks wurde 2016 gegründet und hat 315 Millionen US-Dollar an Finanzierung erhalten bei einer Bewertung von 2,1 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2023 wurde das Unternehmen in die Forbes Cloud 100-Liste aufgenommen eine definitive Liste der besten privaten Cloud-Unternehmen der Welt und wurde fünf Jahre in Folge in der Forbes AI 50-Liste geführt.

Weitere Informationen finden Sie unter: Moveworks.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240222592426/de/

Contacts:

Medien

Jessica Shapow, Account Director

E-Mail: moveworks@methodcommunications.com

Website: Moveworks.com/contact