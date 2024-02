FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Taurus-Debatte im Bundestag:

Die Ampelkoalition, die nach eigenem Bekunden (.) nicht will, dass die Ukraine verliert, hat ihre (.) Unentschlossenheit und Widersprüchlichkeit in der Taurus-Debatte offengelegt. Sie will (.) die Lieferung von "zusätzlich erforderlichen weitreichenden Waffensystemen",- darunter verstehen (.) Abgeordnete der Ampel die Marschflugkörper -, aber (.)nicht ausdrücklich den Taurus, wie es die Union fordert, die sich selbst freilich nicht geschlossen zeigte. Was für ein Aufwand für eine Posse, hinter der der (.) Anlass völlig verschwindet. Die Ukraine braucht sofort das, was nötig ist, um Leben zu retten. (.) Zu ihrem Schutz, nicht aus Kriegsbesoffenheit, muss sich jedes friedliebende Land verpflichtet fühlen. Aus Humanität - und um nicht genauso zu enden.(.) Dazu muss (.) Bundeskanzler Scholz seine Angst überwinden./yyzz/DP/mis