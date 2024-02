NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vertritt Deutschland an diesem Freitag bei mehreren hochrangig besetzten Veranstaltungen zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar in New York. Die Grünen-Politikerin wollte unter anderem in Sitzungen der Generalversammlung und des Weltsicherheitsrats der Vereinten Nationen (UN) das Wort ergreifen. Auch ein Gespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres war geplant.

Zudem wollte die Bundesaußenministerin an einer Diskussionsveranstaltung des "Wall Street Journal" zur Unterstützung der Ukraine gemeinsam mit dem britischen Außenminister David Cameron und dem polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski teilnehmen.

Gegen Mittag (Ortszeit) sollte es einen Meinungsaustausch mit der früheren französischen Außenministerin Catherine Colonna geben. Colonna leitet seit kurzem eine unabhängige Gruppe von Experten zur Prüfung der Vorwürfe gegen Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA). Einigen Mitarbeitern des Hilfswerks wird vorgeworfen, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen zu sein. Mehrere westliche Länder haben wegen der Anschuldigungen vorübergehend die Zahlungen an UNRWA eingestellt, darunter die beiden größten Geldgeber, die USA und Deutschland./bk/DP/mis