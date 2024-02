The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.02.2024ISIN NameXS1955187692 SIEMENS FIN 19/24 MTNXS1956973967 BBVA SA 19/24 MTNDE000DG4UC46 DZ BANK IS.A824XS1897158892 CN CITIC BK I.19/29FLRMTNDE000LB3NU30 LBBW FZA 23/24US500769HX53 KRED.F.WIED.V.19/2024 DLDE000NLB8B60 NORDLB IS.S.1751AU3CB0212942 NORDIC INV.BK 2024CH0238053125 BP CAP.MKTS14-24 MTN REGSXS1957351072 EBRD 19/24 FLR MTNDE000A2YN116 EMIS DEUTSCH 20/25CH0463112075 STE GENERALE 19/24 MTNDE000A2TR299 BAUAKZENTE B ANL 19/24XS2126058168 SANTA.UK GRP 20/25FLR MTNUS05156XAG34 AURORA CANN. 19/24 CVXS1317732771 MOELNLYCKE HLDG 15/24DE000A2LQH28 KRED.F.WIED.18/24 MTNNL0000133924 AUSTRIA 94-24