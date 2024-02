Die Konjunktur in praktisch allen großen Volkswirtschaften und damit den wichtigsten Absatzmärkten von BASF lahmt. Dementsprechend soll nun gespart werden. So sollen am Standort Ludwigshafen die Kosten jährlich um eine Milliarde Euro bis 2026 verringert werden. Dies teilte der DAX-Konzern am Freitag bei der Vorlage der endgültigen Jahreszahlen 2023 mit.Kosten sollen sowohl in der Produktion als auch in den Bereichen außerhalb der Produktion eingespart werden. Die Fixkosten des Chemiekonzerns könnten ...

