Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5400/ Mein 16. Gast in Season 11 bin zum 3. Mal in der Börsepeople-Serie ich selbst, diesmal mit dem Zusatz GP für Gerhard Popp, der mich für die Immobilien Redaktion per Vlog interviewt hat und dann auch selbst Börsepeople-Gast war. Diesmal geht es stark um (meine) Ängste als Selbstständiger, um die zunehmende Bürokratie bzw. diese via Corporate Sustainability Reporting Disclosure (CSRD), was für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) der Overkill ist. Ich spreche auch über KI, viele kleine Fehler und Spekulation in Business Plänen sowie auch an der Börse. Länger ist mehr Spekulation als kürzer aus meiner Sicht.- der Vlog: ...

